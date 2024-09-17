В США задержан россиянин по подозрению в незаконных поставках электроники

Задержанному 44 года, он проживает в городе Сарасота (штат Флорида). По данным американских властей, как минимум с февраля 2022 г. Постовой якобы закупал и незаконно экспортировал из США в Россию микроэлектронику двойного назначения, которую в том числе можно использовать при производстве беспилотников.