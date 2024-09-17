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В США задержан россиянин по подозрению в незаконных поставках электроники

Ведомости

В США задержан россиянин Денис Постовой, подозреваемый в нарушении экспортных ограничений, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве. Об этом сообщает минюст США.

Задержанному 44 года, он проживает в городе Сарасота (штат Флорида). По данным американских властей, как минимум с февраля 2022 г. Постовой якобы закупал и незаконно экспортировал из США в Россию микроэлектронику двойного назначения, которую в том числе можно использовать при производстве беспилотников.

Закупка компонентов происходила через сеть компаний, которыми владел и управлял Постовой в России, Гонконге и др. В частности, речь идет о гонконгских WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong, Jove HK Limited и российской Vector Group. Поставки в Россию шли через промежуточные пункты назначения, включая Гонконг, Швейцарию и др.

Российское посольство в США пока не получило официального уведомления о задержании Постового, говорится в Telegram-канале дипмиссии. Диппредставительство запросило информацию о местонахождении россиянина. Посольство намерено связаться с соотечественником и оказать ему необходимое консульско-правовое содействие.

В августе в США был экстрадирован гражданин РФ Артур Петров, задержанный на Кипре годом ранее. Ему предъявлены обвинения по 11 пунктам, включая нарушение экспортного контроля, контрабанду и отмывание денег. Петров работает в российской компании Electrocom, которая, по утверждению американских властей, поставляет критически важные электронные компоненты для производителей вооружения и другого оборудования в РФ.

По утверждению минюста США, Петров и двое его сообщников закупали в США микроэлектронику через подставные компании, а затем отправляли ее в Санкт-Петербург. Утверждалось, что россиянин поставил в РФ электронных компонентов на сумму более $225 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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