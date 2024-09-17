В США задержан россиянин по подозрению в незаконных поставках электроники
В США задержан россиянин Денис Постовой, подозреваемый в нарушении экспортных ограничений, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве. Об этом сообщает минюст США.
Задержанному 44 года, он проживает в городе Сарасота (штат Флорида). По данным американских властей, как минимум с февраля 2022 г. Постовой якобы закупал и незаконно экспортировал из США в Россию микроэлектронику двойного назначения, которую в том числе можно использовать при производстве беспилотников.
Закупка компонентов происходила через сеть компаний, которыми владел и управлял Постовой в России, Гонконге и др. В частности, речь идет о гонконгских WowCube HK Limited, JST Group Hong Kong, Jove HK Limited и российской Vector Group. Поставки в Россию шли через промежуточные пункты назначения, включая Гонконг, Швейцарию и др.
Российское посольство в США пока не получило официального уведомления о задержании Постового, говорится в Telegram-канале дипмиссии. Диппредставительство запросило информацию о местонахождении россиянина. Посольство намерено связаться с соотечественником и оказать ему необходимое консульско-правовое содействие.
В августе в США был экстрадирован гражданин РФ Артур Петров, задержанный на Кипре годом ранее. Ему предъявлены обвинения по 11 пунктам, включая нарушение экспортного контроля, контрабанду и отмывание денег. Петров работает в российской компании Electrocom, которая, по утверждению американских властей, поставляет критически важные электронные компоненты для производителей вооружения и другого оборудования в РФ.
По утверждению минюста США, Петров и двое его сообщников закупали в США микроэлектронику через подставные компании, а затем отправляли ее в Санкт-Петербург. Утверждалось, что россиянин поставил в РФ электронных компонентов на сумму более $225 000.