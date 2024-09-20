17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, несколько тысяч человек получили ранения. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Зарубежные СМИ писали, что взрывчатку еще на этапе производства в пейджеры заложила израильская разведка.