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Анекдот от Матвиенко про тюрьму

Ведомости

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на полях Евразийского женского форума рассказала один из анекдотов, который ей очень нравится: про двух женщин, вышедших из тюрьмы.

«Две женщины просидели в одной камере 10 лет в тюрьме. И так случилось, что они одновременно вышли. Они вышли за ворота тюрьмы и еще два часа проговорили», – пошутила Матвиенко.

Она также рассказала анекдот о пейджерах на фоне недавних инцидентов с беспроводными средствами в Ливане.

«Новый анекдот: жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер», – сказала спикер.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отметила, что изначально жена хотела подарить одеколон, но изменила свое решение после прочтения новостей.

17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, несколько тысяч человек получили ранения. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Зарубежные СМИ писали, что взрывчатку еще на этапе производства в пейджеры заложила израильская разведка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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