Анекдот от Матвиенко про тюрьму
Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко на полях Евразийского женского форума рассказала один из анекдотов, который ей очень нравится: про двух женщин, вышедших из тюрьмы.
«Две женщины просидели в одной камере 10 лет в тюрьме. И так случилось, что они одновременно вышли. Они вышли за ворота тюрьмы и еще два часа проговорили», – пошутила Матвиенко.
Она также рассказала анекдот о пейджерах на фоне недавних инцидентов с беспроводными средствами в Ливане.
«Новый анекдот: жена неожиданно на день рождения мужу подарила пейджер», – сказала спикер.
Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отметила, что изначально жена хотела подарить одеколон, но изменила свое решение после прочтения новостей.
17 и 18 сентября в Ливане массово сдетонировали беспроводные средства связи и другая электроника. В общей сложности погибли не менее 37 человек, несколько тысяч человек получили ранения. «Хезболла» возложила ответственность за произошедшее на Израиль. Зарубежные СМИ писали, что взрывчатку еще на этапе производства в пейджеры заложила израильская разведка.