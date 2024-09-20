Бывшего владельца Harrods Мухаммеда Аль-Файеда обвинили в изнасилованиях

Несколько работниц рассказали о том, как их приглашали в дом бизнесмена после позднего ухода с работы под предлогом заботы об их безопасности. Сотрудницам магазина обещали выделить комнату на ночь, после чего к ним заходил Аль-Файед. Сексуальные домогательства и изнасилования происходили в лондонской квартире бизнесмена, в офисах Harrods, на его вилле в пригороде Парижа и в принадлежащем ему отеле Ritz.