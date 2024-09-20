Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Бывшего владельца Harrods Мухаммеда Аль-Файеда обвинили в изнасилованиях

Ведомости

Пять бывших сотрудниц лондонского универмага Harrods обвинили бывшего владельца, бизнесмена египетского происхождения Мухаммеда Аль-Файеда в изнасилованиях. Об этом сообщает BBC со ссылкой на показания 20 женщин.

Несколько работниц рассказали о том, как их приглашали в дом бизнесмена после позднего ухода с работы под предлогом заботы об их безопасности. Сотрудницам магазина обещали выделить комнату на ночь, после чего к ним заходил Аль-Файед. Сексуальные домогательства и изнасилования происходили в лондонской квартире бизнесмена, в офисах Harrods, на его вилле в пригороде Парижа и в принадлежащем ему отеле Ritz.

Менеджер одного из отделов универмага Тони Лимменг, работавший в магазине с 1994 г. по 2004 г., сообщил, что знал о происходящем. По его словам, об этом знали все сотрудники Harrods. Тогдашнее руководство универмага никаким образом не препятствовало действиям Аль-Файеда.

Сотрудницы универмага сообщили, что при приеме на работу они проходили медицинское обследование, включая тесты на сексуальное здоровье. Многие из них не видели своих результатов, их сразу направляли владельцу Harrods. Собеседницы BBC заявляли, что работницы магазина были запуганы и считали, что их телефоны прослушивались и их снимают скрытые камеры.

Нынешнее руководство универмага сообщило, что потрясено этой информацией, и принесло свои извинения за бывшего владельца магазина.

30 августа 2023 г. Аль-Файед умер в возрасте 94 лет. Предприниматель был известен как бывший владелец универмага Harrods и футбольного клуба Fulham в Лондоне. По данным на 2021 г., состояние Аль-Файеда и его семьи составляло около 1,7 млрд фунтов стерлингов.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных