Бывшего владельца Harrods Мухаммеда Аль-Файеда обвинили в изнасилованиях
Пять бывших сотрудниц лондонского универмага Harrods обвинили бывшего владельца, бизнесмена египетского происхождения Мухаммеда Аль-Файеда в изнасилованиях. Об этом сообщает BBC со ссылкой на показания 20 женщин.
Несколько работниц рассказали о том, как их приглашали в дом бизнесмена после позднего ухода с работы под предлогом заботы об их безопасности. Сотрудницам магазина обещали выделить комнату на ночь, после чего к ним заходил Аль-Файед. Сексуальные домогательства и изнасилования происходили в лондонской квартире бизнесмена, в офисах Harrods, на его вилле в пригороде Парижа и в принадлежащем ему отеле Ritz.
Менеджер одного из отделов универмага Тони Лимменг, работавший в магазине с 1994 г. по 2004 г., сообщил, что знал о происходящем. По его словам, об этом знали все сотрудники Harrods. Тогдашнее руководство универмага никаким образом не препятствовало действиям Аль-Файеда.
Сотрудницы универмага сообщили, что при приеме на работу они проходили медицинское обследование, включая тесты на сексуальное здоровье. Многие из них не видели своих результатов, их сразу направляли владельцу Harrods. Собеседницы BBC заявляли, что работницы магазина были запуганы и считали, что их телефоны прослушивались и их снимают скрытые камеры.
Нынешнее руководство универмага сообщило, что потрясено этой информацией, и принесло свои извинения за бывшего владельца магазина.
30 августа 2023 г. Аль-Файед умер в возрасте 94 лет. Предприниматель был известен как бывший владелец универмага Harrods и футбольного клуба Fulham в Лондоне. По данным на 2021 г., состояние Аль-Файеда и его семьи составляло около 1,7 млрд фунтов стерлингов.