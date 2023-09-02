Умер бизнесмен египетского происхождения Мухаммед Аль-Файед

Предприниматель был известен как бывший владелец универмага Harrods и футбольного клуба Fulham в Лондоне. По данным телеканала, в 2010 г. он продал Harrods компании Qatar Holdings, а три года спустя расстался с футбольным клубом, который перешел американскому бизнесмену Шахиду Хану.