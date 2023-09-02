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Умер бизнесмен египетского происхождения Мухаммед Аль-Файед

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Бизнесмен египетского происхождения, бывший владелец лондонского универмага Harrods и футбольного клуба Fulham Мухаммед Аль-Файед умер в возрасте 94 лет, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на семью предпринимателя.

Аль-Файед скончался еще 30 августа «от старости», рассказали его близкие. По данным телеканала, бизнесмена, который жил в Великобритании с 60-х, похоронили 1 сентября после молитвы в Центральной мечети Лондона.

Сын Мухаммеда Аль-Файеда, кинопродюсер Доди Аль-Файед, погиб вместе с принцессой Дианой в аварии в 1997 г. Долгие годы бизнесмен утверждал, что трагедия не была случайностью и была организована британскими службами безопасности.

Предприниматель был известен как бывший владелец универмага Harrods и футбольного клуба Fulham в Лондоне. По данным телеканала, в 2010 г. он продал Harrods компании Qatar Holdings, а три года спустя расстался с футбольным клубом, который перешел американскому бизнесмену Шахиду Хану.

По данным на 2021 г., состояние Аль-Файеда и его семьи составляло около 1,7 млрд фунтов стерлингов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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