Умер бизнесмен египетского происхождения Мухаммед Аль-Файед
Бизнесмен египетского происхождения, бывший владелец лондонского универмага Harrods и футбольного клуба Fulham Мухаммед Аль-Файед умер в возрасте 94 лет, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на семью предпринимателя.
Аль-Файед скончался еще 30 августа «от старости», рассказали его близкие. По данным телеканала, бизнесмена, который жил в Великобритании с 60-х, похоронили 1 сентября после молитвы в Центральной мечети Лондона.
Сын Мухаммеда Аль-Файеда, кинопродюсер Доди Аль-Файед, погиб вместе с принцессой Дианой в аварии в 1997 г. Долгие годы бизнесмен утверждал, что трагедия не была случайностью и была организована британскими службами безопасности.
Предприниматель был известен как бывший владелец универмага Harrods и футбольного клуба Fulham в Лондоне. По данным телеканала, в 2010 г. он продал Harrods компании Qatar Holdings, а три года спустя расстался с футбольным клубом, который перешел американскому бизнесмену Шахиду Хану.
По данным на 2021 г., состояние Аль-Файеда и его семьи составляло около 1,7 млрд фунтов стерлингов.