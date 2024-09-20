В Кремле заявили о положительной оценке президента помощи армии от регионов
В Кремле заявили, что президент Владимир Путин положительно оценивает помощь армии со стороны регионов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о военном акценте в работе региональных чиновников.
«Очень многие регионы помогают различным военным подразделениям, формируют свои подразделения и активно работают в этом плане. Конечно, это встречает позитивную оценку со стороны президента. Ведется напряженная круглосуточная работа», – сообщил Песков.