Путин заявил о недобросовестном использовании истории в политике

По словам президента, вопросами объективной трактовки истории должны заниматься не только профильные ведомства и научные сообщества, но и Совбез. Затем президент передал слово помощнику президента РФ Владимиру Мединскому. Также на эту тему выступил глава МИДа Сергей Лавров. В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и др.