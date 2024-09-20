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Путин заявил о недобросовестном использовании истории в политике

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления перед Советом безопасности по видеосвязи сообщил об использовании истории для достижения политических целей в современной политике. Его слова приводит пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

«В последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определённых политических целей в отношении нашей страны. Причём делается это зачастую весьма недобросовестным способом», – сообщил Путин.

По словам президента, вопросами объективной трактовки истории должны заниматься не только профильные ведомства и научные сообщества, но и Совбез. Затем президент передал слово помощнику президента РФ Владимиру Мединскому. Также на эту тему выступил глава МИДа Сергей Лавров. В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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