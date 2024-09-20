Путин заявил о недобросовестном использовании истории в политике
Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления перед Советом безопасности по видеосвязи сообщил об использовании истории для достижения политических целей в современной политике. Его слова приводит пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.
«В последние годы история очень часто используется в современной политике как средство достижения определённых политических целей в отношении нашей страны. Причём делается это зачастую весьма недобросовестным способом», – сообщил Путин.
По словам президента, вопросами объективной трактовки истории должны заниматься не только профильные ведомства и научные сообщества, но и Совбез. Затем президент передал слово помощнику президента РФ Владимиру Мединскому. Также на эту тему выступил глава МИДа Сергей Лавров. В совещании приняли участие председатель правительства Михаил Мишустин, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев и др.