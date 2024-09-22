Верховный суд не стал рассматривать жалобу Макаревича на статус иноагента

Верховный суд России снял с рассмотрения жалобу лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (считается в России иноагентом) к Минюсту РФ и отказался снять с него статус иностранного агента. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на картотеку суда.