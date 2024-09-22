Верховный суд не стал рассматривать жалобу Макаревича на статус иноагента
Верховный суд России снял с рассмотрения жалобу лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича
«Судом отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», – говорится в картотеке.
Согласно решению Замоскворецкого суда по иску музыканта из-за признания его иноагентом, Макаревич попал под влияние Украины и осуществляет политическую деятельность в ее интересах. Артист «систематически распространяет негативные мнения о принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и их представителями решениях».
Минюст России включил Макаревича в перечень иноагентов в сентябре 2022 г. После начала конфликта на Украине музыкант осудил проведение спецоперации России на Украине и сообщил о переезде в Израиль.
В августе 2023 г. Симоновский районный суд Москвы назначил музыканту штраф в размере 35 000 руб. Административное дело против Макаревича было возбуждено по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и распространение материалов иноагентом без маркировки). Поводом стали публикации артиста в Telegram. Позднее Мосгорсуд оставил в силе штраф, отклонив апелляционную жалобу Макаревича.