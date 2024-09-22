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Верховный суд не стал рассматривать жалобу Макаревича на статус иноагента

Ведомости

Верховный суд России снял с рассмотрения жалобу лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (считается в России иноагентом) к Минюсту РФ и отказался снять с него статус иностранного агента. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на картотеку суда.

«Судом отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», – говорится в картотеке.

Согласно решению Замоскворецкого суда по иску музыканта из-за признания его иноагентом, Макаревич попал под влияние Украины и осуществляет политическую деятельность в ее интересах. Артист «систематически распространяет негативные мнения о принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и их представителями решениях».

Минюст России включил Макаревича в перечень иноагентов в сентябре 2022 г. После начала конфликта на Украине музыкант осудил проведение спецоперации России на Украине и сообщил о переезде в Израиль.

В августе 2023 г. Симоновский районный суд Москвы назначил музыканту штраф в размере 35 000 руб. Административное дело против Макаревича было возбуждено по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и распространение материалов иноагентом без маркировки). Поводом стали публикации артиста в Telegram. Позднее Мосгорсуд оставил в силе штраф, отклонив апелляционную жалобу Макаревича.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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