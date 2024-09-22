Суд: Макаревич ведет политическую деятельность в пользу Украины
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич
«Макаревич А. В. признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, поскольку осуществлял политическую деятельность. В графе «Сведения об иностранных источниках» указано «Украина», – приводит ТАСС содержание документа.
Макаревич занимается в России политической деятельностью в интересах иностранного источника в связи с оказанным на него иностранным источником воздействием, утверждает Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ. По мнению ведомства, это подтверждают интервью Макаревича в СМИ, признанных иностранными агентами: «Дождь»
Макаревич после начала российско-украинского конфликта осудил проведение спецоперации России на Украине и сообщил о переезде в Израиль. Минюст России включил его в перечень иноагентов в сентябре 2022 г.
В августе 2023 г. Симоновский районный суд Москвы назначил музыканту штраф в размере 35 000 руб. Административное дело против Макаревича было возбуждено по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и распространение материалов иноагентом без маркировки). Поводом стали публикации артиста в Telegram. Позднее Мосгорсуд оставил в силе штраф, отклонив апелляционную жалобу Макаревича.