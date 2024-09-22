Суд: Макаревич ведет политическую деятельность в пользу Украины

Макаревич занимается в России политической деятельностью в интересах иностранного источника в связи с оказанным на него иностранным источником воздействием, утверждает Главное управление по противодействию экстремизму МВД РФ. По мнению ведомства, это подтверждают интервью Макаревича в СМИ, признанных иностранными агентами: «Дождь» (организация признана нежелательной на территории РФ и считается иноагентом) , «Настоящее время» (считается в России иноагентом) и The Insider (организация признана нежелательной на территории РФ и иноагентом) , ссылки на которые музыкант публиковал в своих соцсетях, говорится в решении суда. Отмечается, что многие из этих материалов связаны с тематикой спецоперации на Украине, в которых Макаревич «систематически распространяет негативные мнения о принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и их представителями решениях».