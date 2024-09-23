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Уголовное дело возбудили против разгромившего могилу Маслякова молодого человека

Ведомости

Против молодого человека, разгромившего могилу телеведущего Александра Маслякова, скончавшегося 8 сентября, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.

«В отношении мужчины 2004 г. р. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)», – заявил собеседник агентства.

22 сентября стало известно, что молодой человек вырвал крест на могиле Маслякова, разбросал цветы и переместил фотографии. По данным Telegram-канала Shot, он страдал от психического расстройства и тяжело воспринял смерть ведущего. КВН сообщил, что администрация кладбища и семья Маслякова подали заявление в полицию. Крест восстановлен, приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на территории кладбища.

Масляков скончался 8 сентября, ему было 82 года. Он был бессменным ведущим КВН с 1964 г. С февраля 2022 г. он перестал регулярно появляться в эфирах, несколько игр вместо него вели Валдис Пельш, Михаил Галустян, Вадим Галыгин и Дмитрий Хрусталев. В 2023 г. Масляков не провел ни одной игры КВН, при этом в апреле 2024 г. Александр Масляков-младший подчеркивал, что его отец по-прежнему является ведущим программы.

Церемония прощания с ведущим прошла в молодежном центре «Планета КВН» 11 сентября. Собравшиеся проводили Маслякова в последний путь аплодисментами, которые продолжались около 5 минут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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