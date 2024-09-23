Уголовное дело возбудили против разгромившего могилу Маслякова молодого человека
Против молодого человека, разгромившего могилу телеведущего Александра Маслякова, скончавшегося 8 сентября, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах.
«В отношении мужчины 2004 г. р. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения)», – заявил собеседник агентства.
22 сентября стало известно, что молодой человек вырвал крест на могиле Маслякова, разбросал цветы и переместил фотографии. По данным Telegram-канала Shot, он страдал от психического расстройства и тяжело воспринял смерть ведущего. КВН сообщил, что администрация кладбища и семья Маслякова подали заявление в полицию. Крест восстановлен, приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на территории кладбища.
Масляков скончался 8 сентября, ему было 82 года. Он был бессменным ведущим КВН с 1964 г. С февраля 2022 г. он перестал регулярно появляться в эфирах, несколько игр вместо него вели Валдис Пельш, Михаил Галустян, Вадим Галыгин и Дмитрий Хрусталев. В 2023 г. Масляков не провел ни одной игры КВН, при этом в апреле 2024 г. Александр Масляков-младший подчеркивал, что его отец по-прежнему является ведущим программы.
Церемония прощания с ведущим прошла в молодежном центре «Планета КВН» 11 сентября. Собравшиеся проводили Маслякова в последний путь аплодисментами, которые продолжались около 5 минут.