Разгромившего могилу Маслякова молодого человека доставили в отдел полиции
Мужчина на Новодевичьем кладбище в Москве разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова, скончавшегося 8 сентября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Он «вырвал крест на могиле Александра Маслякова, разбросал цветы и переместил фотографии», уточнил собеседник агентства.
Молодой человек 2004 г. рождения задержан и доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства. По факту произошедшего проводится проверка.
По данным Telegram-канала Shot, он страдал от психического расстройства и тяжело воспринял смерть ведущего.
Масляков скончался 8 сентября, ему было 82 года. Он был бессменным ведущим КВН с 1964 г. С февраля 2022 г. он перестал регулярно появляться в эфирах. Несколько игр вместо него вели Валдис Пельш, Михаил Галустян, Вадим Галыгин и Дмитрий Хрусталёв. В 2023 г. Масляков не провел ни одной игры КВН. При этом в апреле 2024 г. Александр Масляков-младший подчеркивал, что его отец по-прежнему является ведущим программы.
За заслуги в области искусства телеведущему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств России. Кроме того, Масляков стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Дважды становился лауреатом премии ТЭФИ.