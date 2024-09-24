Бывшие топ-менеджеры компании братьев Магомедовых приговорены к 16 и 16,5 годам
Пресненский районный суд Москвы приговорил бывших топ-менеджеров компании братьев Магомедовых Александра Кабанова и Хачима Эристова к 16,5 и 16 годам колонии строгого режима. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Кабанова и Эристова признали виновными по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), а также по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Кабанову назначено 1,5 млн руб. штрафа, Эристову – 1,3 млн руб. с ограничением свободы сроком на два года. Фигурантов взяли под стражу в зале суда.
Суд также частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего.
Эристов являлся топ-менеджером компании «Глобалэлектросервис», а Кабанов, по данным ТАСС, - финансистом группы «Сумма».
Инжиниринговая компания «Глобалэлектросервис» входит в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова. Фирма готовила площадку для строительства 35-тысячного стадиона «Калининград». В 2013 г. «Глобалэлектросервис» получил подряд на 752 млн руб. Но, по утверждению следствия, использовал при работах песок, который не соответствовал техническим требованиям. В следующем году региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении более 500 млн руб. при строительстве стадиона. В июле 2019 г. по делу были арестованы Эристов и экс-министр строительства области Амир Кушхов.
В ноябре 2019 г. Арбитражный суд Москвы признал «Глобалэлектросервис» банкротом. Годом ранее временный управляющий фирмы обратился в суд с требованием привлечь Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и других контролировавших компанию лиц к субсидиарной ответственности.
В марте 2018 г. братья Магомедовы были арестованы по обвинению в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на миллиарды рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия. Предприниматели не считают себя виновными.