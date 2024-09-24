Бывшие топ-менеджеры компании братьев Магомедовых приговорены к 16 и 16,5 годам

Инжиниринговая компания «Глобалэлектросервис» входит в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова. Фирма готовила площадку для строительства 35-тысячного стадиона «Калининград». В 2013 г. «Глобалэлектросервис» получил подряд на 752 млн руб. Но, по утверждению следствия, использовал при работах песок, который не соответствовал техническим требованиям. В следующем году региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении более 500 млн руб. при строительстве стадиона. В июле 2019 г. по делу были арестованы Эристов и экс-министр строительства области Амир Кушхов.