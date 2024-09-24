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Бывшие топ-менеджеры компании братьев Магомедовых приговорены к 16 и 16,5 годам

Ведомости

Пресненский районный суд Москвы приговорил бывших топ-менеджеров компании братьев Магомедовых Александра Кабанова и Хачима Эристова к 16,5 и 16 годам колонии строгого режима. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Кабанова и Эристова признали виновными по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), а также по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Кабанову назначено 1,5 млн руб. штрафа, Эристову – 1,3 млн руб. с ограничением свободы сроком на два года. Фигурантов взяли под стражу в зале суда.

Суд также частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего.

Эристов являлся топ-менеджером компании «Глобалэлектросервис», а Кабанов, по данным ТАСС, - финансистом группы «Сумма».

Инжиниринговая компания «Глобалэлектросервис» входит в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова. Фирма готовила площадку для строительства 35-тысячного стадиона «Калининград». В 2013 г. «Глобалэлектросервис» получил подряд на 752 млн руб. Но, по утверждению следствия, использовал при работах песок, который не соответствовал техническим требованиям. В следующем году региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении более 500 млн руб. при строительстве стадиона. В июле 2019 г. по делу были арестованы Эристов и экс-министр строительства области Амир Кушхов.

В ноябре 2019 г. Арбитражный суд Москвы признал «Глобалэлектросервис» банкротом. Годом ранее временный управляющий фирмы обратился в суд с требованием привлечь Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и других контролировавших компанию лиц к субсидиарной ответственности.

В марте 2018 г. братья Магомедовы были арестованы по обвинению в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на миллиарды рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия. Предприниматели не считают себя виновными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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