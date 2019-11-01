Бизнес

Новости

Суд признал банкротом входящую в группу «Сумма» компанию «Глобалэлектросервис»

Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию «Глобалэлектросервис», входящую в группу «Сумма» Зиявудина Магомедова, сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда. В отношении должника открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев, конкурсный управляющий должен отчитаться о проделанной работе до 15 апреля.

Процедура банкротства началась в августе прошлого года по заявлению компании «НТ-ком инжиниринг». В реестр требований кредиторов «Глобалэлектросервиса» включены 54 пункта на сумму 15 млрд руб. Крупнейшими кредиторами являются компания «Инвестор» (около 7,7 млрд руб.) и Агентство по страхованию вкладов (около 2,7 млрд руб.).

Год назад временный управляющий «Глобалэлектросервиса» обратился в суд с требованием привлечь Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и других контролировавших компанию лиц к субсидиарной ответственности. Он потребовал взыскать с них более 17 млрд руб. К рассмотрению этого заявления по существу суд пока не приступил.

Инжиниринговая компания «Глобалэлектросервис» специализируется на строительстве объектов генерации, линий электропередачи, подстанций всех классов напряжения и проектах в сфере энергосбережения и энергоэффективности. Эта компания готовила площадку для строительства 35-тысячного стадиона «Калининград». В 2013 г. «Глобалэлектросервис» получил подряд на 752 млн руб. Но, по утверждению следствия, использовал песок, который не соответствовал техническим требованиям.

В 2014 г. Следственный комитет Калининградской области возбудил уголовное дело о хищении более 500 млн руб. при строительстве стадиона. А в июле этого года по делу были арестованы бывший министр строительства области Амир Кушхов и топ-менеджер «Глобалэлектросервиса» Хачим Эристов. Укреплять грунт пришлось главному подрядчику объекта – «Крокус групп» Араса Агаларова потратила на это более 1 млрд руб., рассказывал человек, близкий к компании.

Братья Магомедовы были арестованы в марте 2018 г. Они обвиняются в организации преступного сообщества, хищениях и растратах на миллиарды рублей. Магомеду Магомедову дополнительно предъявлено обвинение в незаконном обороте оружия. Предприниматели не считают себя виновными.

Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера