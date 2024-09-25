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Третий взрыв за месяц прогремел в Кельне

Ведомости

Взрыв в кафе на первом этаже жилого дома произошел на Эшер-штрассе в Кельне, были эвакуированы около 20 жильцов. Об этом сообщает Kölner Stadt-Anzeiger.

По данным полиции, о взрыве стало известно незадолго до 3:00 по местному времени (4:00 мск) 25 сентября. Кафе загорелось, пожар был потушен около 4:00 (5:00 мск). Двое жителей дома получили медпомощь на месте, так как у них были признаки отравления дымом. В результате самого взрыва никто не пострадал. После ликвидации пожара эвакуированные люди смогли вернуться в свои квартиры.

Кафе, в котором произошел взрыв, открылось несколько месяцев назад. Сообщается, что владельцы заведения находятся в отпуске. По данным полиции, степень повреждения других предприятий и квартир в доме неизвестна.

«... на месте происшествия были замечены два человека. Полиция запрашивает улики», – говорится в материале.

16 и 18 сентября в Кельне также прогремели взрывы – на улице Гогенцоллернринге между клубом Vanity Club Cologne и магазином Butlers и перед магазином одежды LFDY на Эренштрассе. Двое человек получили легкие ранения. По данным Kölner Stadt-Anzeiger, существуют предположения, согласно которым серия взрывов может быть приписана так называемой «мокро-мафии». Речь об организованных преступных группировках, которые действуют в основном в Нидерландах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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