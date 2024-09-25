Третий взрыв за месяц прогремел в Кельне

По данным полиции, о взрыве стало известно незадолго до 3:00 по местному времени (4:00 мск) 25 сентября. Кафе загорелось, пожар был потушен около 4:00 (5:00 мск). Двое жителей дома получили медпомощь на месте, так как у них были признаки отравления дымом. В результате самого взрыва никто не пострадал. После ликвидации пожара эвакуированные люди смогли вернуться в свои квартиры.