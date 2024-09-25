Третий взрыв за месяц прогремел в Кельне
Взрыв в кафе на первом этаже жилого дома произошел на Эшер-штрассе в Кельне, были эвакуированы около 20 жильцов. Об этом сообщает Kölner Stadt-Anzeiger.
По данным полиции, о взрыве стало известно незадолго до 3:00 по местному времени (4:00 мск) 25 сентября. Кафе загорелось, пожар был потушен около 4:00 (5:00 мск). Двое жителей дома получили медпомощь на месте, так как у них были признаки отравления дымом. В результате самого взрыва никто не пострадал. После ликвидации пожара эвакуированные люди смогли вернуться в свои квартиры.
Кафе, в котором произошел взрыв, открылось несколько месяцев назад. Сообщается, что владельцы заведения находятся в отпуске. По данным полиции, степень повреждения других предприятий и квартир в доме неизвестна.
«... на месте происшествия были замечены два человека. Полиция запрашивает улики», – говорится в материале.
16 и 18 сентября в Кельне также прогремели взрывы – на улице Гогенцоллернринге между клубом Vanity Club Cologne и магазином Butlers и перед магазином одежды LFDY на Эренштрассе. Двое человек получили легкие ранения. По данным Kölner Stadt-Anzeiger, существуют предположения, согласно которым серия взрывов может быть приписана так называемой «мокро-мафии». Речь об организованных преступных группировках, которые действуют в основном в Нидерландах.