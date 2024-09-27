Задержаны девять подозреваемых в легализации мигрантов по фиктивным справкам ДНР
Следователи столичного СК пресекли деятельность преступной группы, организовавшей незаконную миграцию. Об этом сообщает пресс-служба СК.
Уголовное дело возбуждено по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).
По данным следствия, группа появилась в 2023 г. Ее участники искали граждан Таджикистана и Узбекистана и за вознаграждение от 150 000 до 350 000 руб. изготавливали подложные пластиковые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, и фиктивные справки о регистрации на территории Донецкой народной республики (ДНР). Это позволяло иностранцам получить российское гражданство в упрощенном порядке. В настоящее время задержаны девять организаторов преступной группы.
Борьба с нелегалами вновь начала активно обсуждаться после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл», в результате которого погибли 145 человек и более 550 пострадали. По этому делу в качестве обвиняемых проходят задержанные российскими силовиками иностранные граждане, в основном из Таджикистана.
К 19 июня по итогам первого этапа операции «Нелегал-2024» за пределы РФ было депортировано около 9000 иностранных граждан, еще 11 000 отказали во въезде. Кроме того, возбуждено около 2000 уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции и фиктивным миграционным учетом.