Задержаны девять подозреваемых в легализации мигрантов по фиктивным справкам ДНР

По данным следствия, группа появилась в 2023 г. Ее участники искали граждан Таджикистана и Узбекистана и за вознаграждение от 150 000 до 350 000 руб. изготавливали подложные пластиковые паспорта, подтверждающие гражданство Украины, и фиктивные справки о регистрации на территории Донецкой народной республики (ДНР). Это позволяло иностранцам получить российское гражданство в упрощенном порядке. В настоящее время задержаны девять организаторов преступной группы.