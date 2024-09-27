ТАСС: дело «Сибирской навигационной компании» связано с контрактами Шамарина
Дело в отношении руководителя проекта ООО «Сибирская навигационная компания» Владислава Пыльского возбудили после ревизии контрактов, заключенных при бывшем начальнике главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанте Вадиме Шамарине. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Среди них оказался контракт с "Сибирской навигационной компанией" от 2020 г. на поставку БПЛА. После его пересмотра было возбуждено дело Пыльского», – сказал собеседник агентства.
Пыльский был арестован по делу о поставке некачественной продукции ВС РФ 27 сентября. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. Оцененный размер ущерба от поставки составил 164 млн руб., суд наложил арест на средства компании.
Шамарина арестовали 23 мая по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Утверждается, что Шамарин получил взятку от представителей пермского телефонного завода «Телта» в размере более 30 млн руб. за поставку в войска определенной модели раций.