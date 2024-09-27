ТАСС: дело «Сибирской навигационной компании» связано с контрактами Шамарина

Пыльский был арестован по делу о поставке некачественной продукции ВС РФ 27 сентября. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. Оцененный размер ущерба от поставки составил 164 млн руб., суд наложил арест на средства компании.