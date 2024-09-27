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ТАСС: дело «Сибирской навигационной компании» связано с контрактами Шамарина

Ведомости

Дело в отношении руководителя проекта ООО «Сибирская навигационная компания» Владислава Пыльского возбудили после ревизии контрактов, заключенных при бывшем начальнике главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанте Вадиме Шамарине. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Среди них оказался контракт с "Сибирской навигационной компанией" от 2020 г. на поставку БПЛА. После его пересмотра было возбуждено дело Пыльского», – сказал собеседник агентства.

Пыльский был арестован по делу о поставке некачественной продукции ВС РФ 27 сентября. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой. По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. Оцененный размер ущерба от поставки составил 164 млн руб., суд наложил арест на средства компании.

Шамарина арестовали 23 мая по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Утверждается, что Шамарин получил взятку от представителей пермского телефонного завода «Телта» в размере более 30 млн руб. за поставку в войска определенной модели раций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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