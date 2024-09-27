Управленец московской фирмы арестован за некачественную продукцию для армии
Руководитель проекта ООО «Сибирская навигационная компания» Владислав Пыльский арестован по делу о поставке некачественной продукции ВС РФ, сообщает Следственный комитет в своем Telegram-канале.
Пыльский обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, руководитель Пыльский и соучастники поставили в 2022 г. в войска ВС РФ продукцию военного назначения. Как отмечает следствие, поставленная продукция не соответствовала требованиям, а оцененный размер ущерба от поставки составил 164 млн руб. Суд также наложил арест на средства компании.
До 4 сентября Пыльский занимал должность руководителя ООО «ЭВР», учредителя «Сибирской навигационной компании», которая занимается производством летательных аппаратов, следует из сведений ЕГРЮЛ. Компания была зарегистрирована в 2018 г. в Москве. За 2023 г. ее выручка составила 1,49 млрд руб. при прибыли в 408 млн руб.
2 сентября Басманный суд Москвы продлил арест четверым фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов в Вооруженные силы (ВС) России на сумму 2 млрд руб. По делу основным обвиняемым является гендиректор группы компаний «Пикет» Андрей Есипов. Кроме него по делу проходят начальник службы безопасности «Пикета» Михаил Кальченко и финансовый директор компании Виктория Антонова. 2 сентября стало известно, что в деле появились фигуранты Астапенко, Ермаков, Портянников и Семенихин.