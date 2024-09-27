Управленец московской фирмы арестован за некачественную продукцию для армии

Пыльский обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). По этой статье ему грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, руководитель Пыльский и соучастники поставили в 2022 г. в войска ВС РФ продукцию военного назначения. Как отмечает следствие, поставленная продукция не соответствовала требованиям, а оцененный размер ущерба от поставки составил 164 млн руб. Суд также наложил арест на средства компании.