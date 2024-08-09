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Суд оставил генерала Шамарина в СИЗО

Ведомости

Бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Вадима Шамарина оставили в СИЗО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение 2-го Западного окружного военного суда.

Экс-начальник управления связи пробудет под арестом до 21 октября.

Шамарина арестовали 23 мая по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По данным ТАСС, Шамарин получил взятку от представителей пермского телефонного завода «Телта» в размере более 30 млн руб. за поставку в войска определенной модели раций. 

9 августа его адвокат Игорь Дюкин сообщил, что его подзащитный признал вину по делу о взятке.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что 9 августа из колонии был освобожден экс-глава подразделения главного управления связи ВС РФ генерал-майор Александр Оглоблин после показаний на Шамарина. Ему было назначено наказание в виде исправительных работ.

Пресс-служба московских судов общей юрисдикции позже сообщила, что Бабушкинский суд Москвы рассмотрит ходатайство осужденного Александра Оглоблина о замене наказания на исправительные работы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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