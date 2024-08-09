Суд оставил генерала Шамарина в СИЗО
Бывшего начальника главного управления связи Вооруженных сил (ВС) РФ генерал-лейтенант Вадима Шамарина оставили в СИЗО. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на решение 2-го Западного окружного военного суда.
Экс-начальник управления связи пробудет под арестом до 21 октября.
Шамарина арестовали 23 мая по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По данным ТАСС, Шамарин получил взятку от представителей пермского телефонного завода «Телта» в размере более 30 млн руб. за поставку в войска определенной модели раций.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что 9 августа из колонии был освобожден экс-глава подразделения главного управления связи ВС РФ генерал-майор Александр Оглоблин после показаний на Шамарина. Ему было назначено наказание в виде исправительных работ.
Пресс-служба московских судов общей юрисдикции позже сообщила, что Бабушкинский суд Москвы рассмотрит ходатайство осужденного Александра Оглоблина о замене наказания на исправительные работы.