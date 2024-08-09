Суд оставил генерала Шамарина в СИЗО

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что 9 августа из колонии был освобожден экс-глава подразделения главного управления связи ВС РФ генерал-майор Александр Оглоблин после показаний на Шамарина. Ему было назначено наказание в виде исправительных работ.