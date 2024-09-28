МЧС сообщило о росте числа погибших при взрыве на АЗС в Махачкале
Из-под завалов после взрыва на АЗС в Махачкале (Дагестан) извлечено тело еще одного погибшего. Таким образом, общее количество жертв трагедии увеличилось до 11 человек, сообщает пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.
«В Дагестане спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще одного погибшего», – говорится в сообщении.
Накануне в чрезвычайном ведомстве рассказали, что среди погибших числятся двое детей, пострадал при взрыве 21 человек. Также сообщалось, что огнеборцы ведомства смогли ликвидировать открытое горение на заправочной станции.
Вечером 27 сентября на автозаправке в Карабудахкентском районе Дагестана произошел взрыв. Здание АЗС разрушилось, а прилегающие к ней техстанция и столовая загорелись на площади 500 кв. м. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура по погибшим при взрыве на АЗС, также он пообещал, что виновные в случившимся понесут наказание в рамках закона, а пострадавшим и семьям погибших будет оказана помощь.
Взрывы на автозаправках в Дагестане происходили и раньше. Так, 14 августа 2023 г. в автосервисе на окраине Махачкалы во время работ по техобслуживанию автомобилей произошло возгорание. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором хранилось легковоспламеняющееся удобрение. В результате произошел взрыв и огонь перешел на расположенную рядом автозаправку. От взрыва АЗС в пригороде Махачкалы погибли 35 человек, пострадали более 100.