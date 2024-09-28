МЧС сообщило о росте числа погибших при взрыве на АЗС в Махачкале

Взрывы на автозаправках в Дагестане происходили и раньше. Так, 14 августа 2023 г. в автосервисе на окраине Махачкалы во время работ по техобслуживанию автомобилей произошло возгорание. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором хранилось легковоспламеняющееся удобрение. В результате произошел взрыв и огонь перешел на расположенную рядом автозаправку. От взрыва АЗС в пригороде Махачкалы погибли 35 человек, пострадали более 100.