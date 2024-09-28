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МЧС сообщило о росте числа погибших при взрыве на АЗС в Махачкале

Ведомости

Из-под завалов после взрыва на АЗС в Махачкале (Дагестан) извлечено тело еще одного погибшего. Таким образом, общее количество жертв трагедии увеличилось до 11 человек, сообщает пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.

«В Дагестане спасатели МЧС России извлекли из-под завалов еще одного погибшего», – говорится в сообщении.

Накануне в чрезвычайном ведомстве рассказали, что среди погибших числятся двое детей, пострадал при взрыве 21 человек. Также сообщалось, что огнеборцы ведомства смогли ликвидировать открытое горение на заправочной станции.

Вечером 27 сентября на автозаправке в Карабудахкентском районе Дагестана произошел взрыв. Здание АЗС разрушилось, а прилегающие к ней техстанция и столовая загорелись на площади 500 кв. м. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура по погибшим при взрыве на АЗС, также он пообещал, что виновные в случившимся понесут наказание в рамках закона, а пострадавшим и семьям погибших будет оказана помощь.

Взрывы на автозаправках в Дагестане происходили и раньше. Так, 14 августа 2023 г. в автосервисе на окраине Махачкалы во время работ по техобслуживанию автомобилей произошло возгорание. Огонь перекинулся на соседнее помещение, в котором хранилось легковоспламеняющееся удобрение. В результате произошел взрыв и огонь перешел на расположенную рядом автозаправку. От взрыва АЗС в пригороде Махачкалы погибли 35 человек, пострадали более 100.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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