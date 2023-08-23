В Дагестане оштрафовали владельца склада с 12 т аммиачной селитры

14 августа в автосервисе в Махачкале произошел пожар, затем огонь перекинулся на АЗС «Нафта», где взорвались две из восьми цистерн. Одной из причин взрыва могло стать неправильное хранение пожароопасных агрохимикатов рядом с АЗС. В результате ЧП погибли 35 человек, еще 119 получили ранения.