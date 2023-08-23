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Общество

В Дагестане оштрафовали владельца склада с 12 т аммиачной селитры

Ведомости

В Дагестане оштрафовали предпринимателя, хранившего на складе в селе Бабаюрт 12 тонн аммиачной селитры класса «Б» с нарушениями требований законодательства. Об этом сообщила прокуратура республики.

Предпринимателя привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.4 (нарушение правил пожарной безопасности) и ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Аммиачную селитру вывезли в тепличный комплекс за пределами Дагестана

Нарушения выявили во время массовой проверки соблюдения законодательства при размещении автомобильных заправочных и газозаправочных станций. Склад в селе Бабаюрт в непосредственной близости от двух АЗС обнаружил участковый.

14 августа в автосервисе в Махачкале произошел пожар, затем огонь перекинулся на АЗС «Нафта», где взорвались две из восьми цистерн. Одной из причин взрыва могло стать неправильное хранение пожароопасных агрохимикатов рядом с АЗС. В результате ЧП погибли 35 человек, еще 119 получили ранения.

17 августа в Москве арестовали арендатора помещения, в котором хранилась селитра. Эльдару Насрулаеву вменяется производство или хранение продукции, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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