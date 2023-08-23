В Дагестане оштрафовали владельца склада с 12 т аммиачной селитры
В Дагестане оштрафовали предпринимателя, хранившего на складе в селе Бабаюрт 12 тонн аммиачной селитры класса «Б» с нарушениями требований законодательства. Об этом сообщила прокуратура республики.
Предпринимателя привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 20.4 (нарушение правил пожарной безопасности) и ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Аммиачную селитру вывезли в тепличный комплекс за пределами Дагестана
14 августа в автосервисе в Махачкале произошел пожар, затем огонь перекинулся на АЗС «Нафта», где взорвались две из восьми цистерн. Одной из причин взрыва могло стать неправильное хранение пожароопасных агрохимикатов рядом с АЗС. В результате ЧП погибли 35 человек, еще 119 получили ранения.
17 августа в Москве арестовали арендатора помещения, в котором хранилась селитра. Эльдару Насрулаеву вменяется производство или хранение продукции, не отвечающее требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).