В Дагестане 28 сентября объявили днем траура по погибшим при взрыве на АЗС
Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура по погибшим при взрыве на автозаправке в Карабудахкентском районе республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Еще раз выражаю соболезнования тем, в чьи дома пришло горе. Понимаю, что нет слов, способных унять боль от потери самых родных и любимых людей… Но хочу, чтобы вы знали: мы рядом с вами и во всем поддержим», – написал глава республики.
Меликов добавил, что сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение, обстоятельства произошедшего выяснят ответственные структуры. Глава Дагестана подчеркнул, что виновные понесут наказание.
Вечером 27 сентября на автозаправке в Карабудахкентском районе Дагестана произошел взрыв. Здание АЗС разрушилось, а прилегающие к ней техстанция и столовая загорелись на площади 500 кв. м. Погибли 10 человек, включая двух детей, еще 11 пострадали. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).