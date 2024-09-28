Количество погибших после взрыва на АЗС в Махачкале выросло до 12
Из-под завалов после взрыва на АЗС в Махачкале (Дагестан) извлечено тело еще одного погибшего. Таким образом, общее число жертв трагедии увеличилось до 12 человек, сообщает пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.
«В Дагестане спасатели МЧС России извлекли еще одно тело из-под завалов К сожалению, это уже 12-й погибший», – говорится в сообщении.
Еще 23 человека пострадали, уточнили в ведомстве. Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в больницах после взрыва остаются четыре человека, один из них находится в тяжелом состоянии.
Вечером 27 сентября на автозаправке в Карабудахкентском районе Дагестана произошел взрыв. Здание АЗС разрушилось, а прилегающие к ней техстанция и столовая загорелись на площади 500 кв. м. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 28 сентября днем траура по погибшим при взрыве на АЗС, также он пообещал, что виновные в случившимся понесут наказание в рамках закона, а пострадавшим и семьям погибших будет оказана помощь.