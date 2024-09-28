Вьетнам повысил размер ущерба от тайфуна «Яги» до $3,3 млрд
Ущерб от последствий тайфуна «Яги», который в сентябре накрыл север Вьетнама, оценивается в 81,5 трлн донгов ($3,31 млрд), что выше предыдущих оценок в два раза, сообщил министр сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Минь Хоан. Его слова приводит издание VnExpress.
Тайфун «Яги» накрыл Вьетнам 7 сентября и привел к гибели и пропаже 344 человек. Министр сообщил, что наибольший ущерб понесли провинция Куангнинь, города Хайфон и Хайзыонг. Потери только в сельском хозяйстве достигли более 30 800 млрд донгов, что составляет 38% от общего экономического ущерба, уточнил он. После прохождения тайфуна были повреждены 281 900 домов, затоплены 112 000 зданий, также оказались затоплены и повреждены 284 400 га риса и 61 100 га посевов, пишет издание. Без электричества оставались более 6 млн потребителей, в том числе более 430 индустриальных парков и промышленных кластеров.
Планы реагирования на крупномасштабные стихийные бедствия по-прежнему ограничены и не соответствуют реальности, указал чиновник. По его словам, нет строгого выполнения рекомендаций по предотвращению штормов, что и приводит к ущербу для людей и имущества. Министр отметил и низкую устойчивость инфраструктуры, особенно жилых домов, перед разрушительной силой ураганов и наводнений.
В середине сентября министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг сообщил, что ущерб от тайфуна «Яги» оценивается в 40 трлн донгов ($1,6 млрд). Последствия стихийного бедствия приведут к снижению ВВП страны на 0,15% от прогнозируемого уровня, отмечал он.