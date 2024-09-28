Вьетнам повысил размер ущерба от тайфуна «Яги» до $3,3 млрд

Тайфун «Яги» накрыл Вьетнам 7 сентября и привел к гибели и пропаже 344 человек. Министр сообщил, что наибольший ущерб понесли провинция Куангнинь, города Хайфон и Хайзыонг. Потери только в сельском хозяйстве достигли более 30 800 млрд донгов, что составляет 38% от общего экономического ущерба, уточнил он. После прохождения тайфуна были повреждены 281 900 домов, затоплены 112 000 зданий, также оказались затоплены и повреждены 284 400 га риса и 61 100 га посевов, пишет издание. Без электричества оставались более 6 млн потребителей, в том числе более 430 индустриальных парков и промышленных кластеров.