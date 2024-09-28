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Вьетнам повысил размер ущерба от тайфуна «Яги» до $3,3 млрд

Ведомости

Ущерб от последствий тайфуна «Яги», который в сентябре накрыл север Вьетнама, оценивается в 81,5 трлн донгов ($3,31 млрд), что выше предыдущих оценок в два раза, сообщил министр сельского хозяйства и развития сельских районов Ле Минь Хоан. Его слова приводит издание VnExpress.

Тайфун «Яги» накрыл Вьетнам 7 сентября и привел к гибели и пропаже 344 человек. Министр сообщил, что наибольший ущерб понесли провинция Куангнинь, города Хайфон и Хайзыонг. Потери только в сельском хозяйстве достигли более 30 800 млрд донгов, что составляет 38% от общего экономического ущерба, уточнил он. После прохождения тайфуна были повреждены 281 900 домов, затоплены 112 000 зданий, также оказались затоплены и повреждены 284 400 га риса и 61 100 га посевов, пишет издание. Без электричества оставались более 6 млн потребителей, в том числе более 430 индустриальных парков и промышленных кластеров.

Планы реагирования на крупномасштабные стихийные бедствия по-прежнему ограничены и не соответствуют реальности, указал чиновник. По его словам, нет строгого выполнения рекомендаций по предотвращению штормов, что и приводит к ущербу для людей и имущества. Министр отметил и низкую устойчивость инфраструктуры, особенно жилых домов, перед разрушительной силой ураганов и наводнений.

В середине сентября министр планирования и инвестиций Нгуен Чи Зунг сообщил, что ущерб от тайфуна «Яги» оценивается в 40 трлн донгов ($1,6 млрд). Последствия стихийного бедствия приведут к снижению ВВП страны на 0,15% от прогнозируемого уровня, отмечал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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