Iran Air объявила о приостановке рейсов в Бейрут
После сообщений о гибели лидера ливанской группировки «Хезболла» Хасана Насраллы авиакомпания Ирана Iran Air приостанавливает все рейсы в Бейрут, пишет агентство Tasnim.
«Все рейсы авиакомпании Iran Air в аэропорт имени Рафика Харири в Бейруте отменены до дальнейшего уведомления», – приводит агентство представителя иранских авиалиний (цитата по ТАСС).
Европейское агентство безопасности полетов (EASA) на фоне событий в Ливане также рекомендовало авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Ливана и Израиля. Рекомендация действительна до 31 октября 2024 г. и может быть пересмотрена или отозвана, сообщало EASA.
28 сентября армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели лидера ливанского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в результате удара израильских сил. По данным армии, ликвидированы также командующий южным фронтом группировки Али Караки и другие командиры движения. В группировке подтвердили информацию о смерти лидера движения. В Иране на фоне произошедшего призвали мусульман объединиться, а премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани объявил трехдневный траур в республике.
С начала недели Израиль начал интенсивные бомбардировки Ливана, атаки задели и некоторые районы Бейрута. Операция под названием «Стрелы севера» была запущена 23 сентября, ее целью израильские военные назвали инфраструктуру «Хезболлы», созданную за последние 20 лет.