Iran Air объявила о приостановке рейсов в Бейрут

Европейское агентство безопасности полетов (EASA) на фоне событий в Ливане также рекомендовало авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Ливана и Израиля. Рекомендация действительна до 31 октября 2024 г. и может быть пересмотрена или отозвана, сообщало EASA.