Один человек погиб при пожаре в ЖК «Селигер сити» в Москве
На Ильменском проезде в ЖК «Селигер сити» произошел пожар, погиб один человек. Об этом сообщает МЧС России.
Пожарные спасли пять человек. Еще двое, включая ребенка, пострадали. Позже МЧС сообщило об обнаружении тела погибшего.
В доме ЖК «Селигер сити» загорелись квартиры с пятого по восьмой этаж. К 4:25 мск пожар был потушен на площади 100 кв. м. В ликвидации огня участвовали 88 специалистов и 27 единиц техники.
По информации столичного дептранса, движение по Ильменскому проезду от д. 14, к. 8 до д. 14, к. 3 перекрыто. Водителей призывают выбирать пути объезда.
Причина пожара не уточняется. Mash утверждает, что в одной из квартир взорвался газовый баллон. По словам местных жителей, в квартире шел ремонт, а днем рабочие заносили внутрь баллоны.