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Один человек погиб при пожаре в ЖК «Селигер сити» в Москве

Ведомости

На Ильменском проезде в ЖК «Селигер сити» произошел пожар, погиб один человек. Об этом сообщает МЧС России.

Пожарные спасли пять человек. Еще двое, включая ребенка, пострадали. Позже МЧС сообщило об обнаружении тела погибшего.

В доме ЖК «Селигер сити» загорелись квартиры с пятого по восьмой этаж. К 4:25 мск пожар был потушен на площади 100 кв. м. В ликвидации огня участвовали 88 специалистов и 27 единиц техники.

По информации столичного дептранса, движение по Ильменскому проезду от д. 14, к. 8 до д. 14, к. 3 перекрыто. Водителей призывают выбирать пути объезда.

Причина пожара не уточняется. Mash утверждает, что в одной из квартир взорвался газовый баллон. По словам местных жителей, в квартире шел ремонт, а днем рабочие заносили внутрь баллоны.

Прокуратура Москвы взяла под контроль установление обстоятельств пожара в ЖК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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