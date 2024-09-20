Три человека погибли в ДТП с такси на западе Москвы
Ночью на западе Москвы Ford врезался в остановившееся на светофоре такси, погибли три человека – водитель такси и две пассажирки. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
ДТП произошло на Мичуринском проспекте. Погибшие девушки, находившиеся в такси, были 2001 и 1998 г. р. 27-летний водитель Ford, двое его пассажиров и еще один пассажир такси были госпитализированы. Информация об их состоянии не уточняется.
Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств. Причины ДТП не приводятся.
Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России. Виновнику аварии грозит до семи лет лишения свободы.
В начале августа смертельная авария произошла на Варшавском шоссе в новой Москве. Водитель Peugeot выехал из села Ознобишино на Варшавское шоссе, но не справился с управлением и въехал в дерево. Водитель и еще два пассажира погибли.