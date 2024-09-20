Три человека погибли в ДТП с такси на западе Москвы

ДТП произошло на Мичуринском проспекте. Погибшие девушки, находившиеся в такси, были 2001 и 1998 г. р. 27-летний водитель Ford, двое его пассажиров и еще один пассажир такси были госпитализированы. Информация об их состоянии не уточняется.