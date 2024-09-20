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Три человека погибли в ДТП с такси на западе Москвы

Ведомости

Ночью на западе Москвы Ford врезался в остановившееся на светофоре такси, погибли три человека – водитель такси и две пассажирки. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

ДТП произошло на Мичуринском проспекте. Погибшие девушки, находившиеся в такси, были 2001 и 1998 г. р. 27-летний водитель Ford, двое его пассажиров и еще один пассажир такси были госпитализированы. Информация об их состоянии не уточняется.

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств. Причины ДТП не приводятся.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России. Виновнику аварии грозит до семи лет лишения свободы.

В начале августа смертельная авария произошла на Варшавском шоссе в новой Москве. Водитель Peugeot выехал из села Ознобишино на Варшавское шоссе, но не справился с управлением и въехал в дерево. Водитель и еще два пассажира погибли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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