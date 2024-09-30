Градостроительный потенциал новых регионов России превысил 12 млн кв. м

В конце сентября 2022 г. состоялись референдумы по вопросу присоединения к России новых регионов. По итогам подсчета 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к РФ поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях – 93,11% и 87,05% соответственно. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении регионов в состав России. Украина и западные страны результаты референдумов не признают.