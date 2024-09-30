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Градостроительный потенциал новых регионов России превысил 12 млн кв. м

В строительстве объектов на их территории задействованы 29 госкомпаний
Ведомости

Градостроительный потенциал Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей составляет 12,6 млн кв. м. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в интервью Донецкому агентству новостей.

«Уже определено около 350 земельных участков общей площадью 2510 га, с градпотенциалом в 12,6 млн кв. м. Строительство первых жилых домов уже завершено», – сказал он. По словам Файзуллина, сейчас на 29 объектах в Мариуполе, Донецке, Свердловске и Геническе работают 20 застройщиков.

В общей сложности в работах на территории новых регионов задействованы 29 государственных компаний, 82 субъекта и 402 подрядные организации, добавил Файзуллин. По последним данным, которые министр строительства и ЖКХ привел в интервью, с начала проведения работ удалось построить и восстановить более 21 000 объектов. С нуля восстановлено или построено 663 объекта инфраструктуры и 86 административных зданий.

В ноябре 2022 г. стало известно, что правительство России подготовило план по восстановлению 6200 объектов в новых регионах в течение трех лет. Вице-премьер Марат Хуснуллин тогда же заявил, что восстановление территорий – это «самый большой проект страны». При этом, по его словам, оперативная обстановка постоянно корректирует планы.

В конце сентября 2022 г. состоялись референдумы по вопросу присоединения к России новых регионов. По итогам подсчета 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к РФ поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях – 93,11% и 87,05% соответственно. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении регионов в состав России. Украина и западные страны результаты референдумов не признают.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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