Градостроительный потенциал новых регионов России превысил 12 млн кв. м

Градостроительный потенциал новых регионов России превысил 12 млн кв. мВ строительстве объектов на их территории задействованы 29 госкомпаний
Градостроительный потенциал Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей составляет 12,6 млн кв. м. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин в интервью Донецкому агентству новостей.
«Уже определено около 350 земельных участков общей площадью 2510 га, с градпотенциалом в 12,6 млн кв. м. Строительство первых жилых домов уже завершено», – сказал он. По словам Файзуллина, сейчас на 29 объектах в Мариуполе, Донецке, Свердловске и Геническе работают 20 застройщиков.
В общей сложности в работах на территории новых регионов задействованы 29 государственных компаний, 82 субъекта и 402 подрядные организации, добавил Файзуллин. По последним данным, которые министр строительства и ЖКХ привел в интервью, с начала проведения работ удалось построить и восстановить более 21 000 объектов. С нуля восстановлено или построено 663 объекта инфраструктуры и 86 административных зданий.
В ноябре 2022 г. стало известно, что правительство России подготовило план по восстановлению 6200 объектов в новых регионах в течение трех лет. Вице-премьер Марат Хуснуллин тогда же заявил, что восстановление территорий – это «самый большой проект страны». При этом, по его словам, оперативная обстановка постоянно корректирует планы.
В конце сентября 2022 г. состоялись референдумы по вопросу присоединения к России новых регионов. По итогам подсчета 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к РФ поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях – 93,11% и 87,05% соответственно. 30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о включении регионов в состав России. Украина и западные страны результаты референдумов не признают.