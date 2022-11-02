Власти пообещали восстановить 500 км дорог и 6200 объектов в новых регионах

Власти пообещали восстановить 500 км дорог и 6200 объектов в новых регионахВосстановление территорий вице-премьер Хуснуллин назвал «самым большим проектом страны»
Правительство России подготовило план по восстановлению 6200 объектов на новых территориях — в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в течение трех лет, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе правительственного часа в Совете Федерации.
«Мы наметили план. У нас 3500 объектов восстановлены. Уже 6200 объектов находится в работе. Мы на три года расписали все, что мы там должны сделать», – отметил Хуснулин.
Работа по восстановлению ведется с марта в рамках правительственной рабочей группы, напомнил он. По словам Хуснуллина, рабочая группа провела 60 заседаний – встречи проходят дважды в неделю. В рамках группы дано более 1500 поручений, еще 520 находится на контроле, всего выпущено 150 законодательных актов, указал он.
Восстановление территорий – это «самый большой проект страны», подчеркнул вице-премьер. При этом, по его словам, оперативная обстановка постоянно корректирует планы. «Например, мы запланировали работу в Северодонецке. Пока мы там не работаем над восстановлением, потому что не позволяет оперативная обстановка. В то же время мы полностью готовы, сделаны расчеты. Как только появится возможность, приступим к восстановлению», — добавил он.
По словам Хуснуллина, правительство отдельно занимается Мариуполем. «Мы уже 1000 квартир практически построили новых, восстановили. У нас 837 домов уже находятся в активной стадии стройки, а всего 1600 объектов, которые мы за три года полностью восстановим, подключим к системе энергоснабжения», — указал вице-премьер. В Мариуполе 60% объектов уже подключено к системе энергоснабжения, хотя город был на 30% разрушен, указал он.
Ответственным за выработку государственной политики и нормативно-правовому регулирования в сфере социально-экономического развития четырех новых регионов был назначен Минстрой. Для новых регионов утвердят особый порядок формирования бюджетов, писали ранее «Ведомости». Субъекты смогут получать дотации на покрытие дефицита бюджетов на основе отдельных поручений президента и премьер-министра. Проекты бюджетов этих регионов будет утверждать Министерство строительства и ЖКХ, следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минстроем.
Стоимость восстановительных работ засекречена – расходы включены в закрытую часть бюджета. Как писали ранее «Ведомости», Общественная палата (ОП) выступила с инициативой разработать национальный проект, который обеспечил бы восстановление и развитие жилищного фонда, социальной, промышленной, транспортной и логистической инфраструктуры новых субъектов России. Это предложение было включено в заключение палаты на проект федерального бюджета на ближайшие три года. На финансирование нацпроекта ОП предлагала выделить из бюджета 1 трлн руб. в 2023 г. и по 1,2 трлн руб. в 2024 и 2025 гг.
Ранее «Ведомости» писали, что в правительстве создали комиссию, которая занимается передачей под внешнее управление нефункционирующих и брошенных предприятий в четырех новых регионах – Херсонской, Запорожской областях, ДНР и ЛНР. Руководит комиссией вице-премьер Марат Хуснуллин, его заместителем в этом органе стал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко заявлял, что, хотя госкорпорация сейчас сосредоточена на выполнении заказов оборонпрома, она планирует заняться и восстановлением предприятий в четырех новых регионах. Для этого у «Ростеха» есть опыт «по восстановлению промышленности, разрушенной в 90-е гг.». «На новых территориях есть предприятия с профильными для нас компетенциями. Очевидно, что потребуется их интеграция в систему российской промышленности», – говорил «Ведомостям» представитель «Ростеха». Госкорпорация готова участвовать в этих процессах, если будет соответствующее поручение, добавил собеседник.