Власти пообещали восстановить 500 км дорог и 6200 объектов в новых регионах

Восстановление территорий – это «самый большой проект страны», подчеркнул вице-премьер. При этом, по его словам, оперативная обстановка постоянно корректирует планы. «Например, мы запланировали работу в Северодонецке. Пока мы там не работаем над восстановлением, потому что не позволяет оперативная обстановка. В то же время мы полностью готовы, сделаны расчеты. Как только появится возможность, приступим к восстановлению», — добавил он.