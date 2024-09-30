Патриарх Кирилл: эволюция не противоречит Божьему замыслу

«Бог создал потрясающую Вселенную. Он вложил в нас способности к развитию. Мы иногда говорили, что эволюция против, так сказать, Божьего замысла. Она не против Божьего замысла, она свидетельствует о невероятном Божественном замысле, когда человек своими силами, опираясь на внешние факторы, может развиваться таким образом, как это произошло в результате эволюци», – заявил патриарх.