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Патриарх Кирилл: эволюция не противоречит Божьему замыслу

Ведомости

Эволюция не противоречит Божьему замыслу, а только подтверждает его. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе визита в лабораторный комплекс научно-технологического университета «Сириус».

«Бог создал потрясающую Вселенную. Он вложил в нас способности к развитию. Мы иногда говорили, что эволюция против, так сказать, Божьего замысла. Она не против Божьего замысла, она свидетельствует о невероятном Божественном замысле, когда человек своими силами, опираясь на внешние факторы, может развиваться таким образом, как это произошло в результате эволюци», – заявил патриарх.

Патриарх Кирилл также поделился мнением, что лично для него эволюция – «как и для Дарвина, кстати, который был очень верующим человеком», – никогда не была таким антирелигиозным аргументом. При этом важно, чтобы человеческое вмешательство никак не повредило «этому Богом определенному развитию человеческой личности и вообще природы».

Очередное обсуждение запрета теории английского натуралиста Чарльза Дарвина началось после заявления помощника председателя правительства России Михаила Мишустина, бывшего премьер-министра Чечни Муслима Хучиева. 19 сентября он предложил запретить ее изучение в школах. Хучиев высказал мнение, что она ошибочна и «идет вразрез с религией».

20 сентября председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов поддержал идею исключения информации о теории Дарвина из школьных учебников. По его мнению, теория «вводит детей в заблуждение».

30 сентября председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высказал мнение, что теорию Дарвина не стоит исключать из школьной программы. Он отметил, что современная наука зародилась в лоне христианской традиции, поэтому представление о неизбежном конфликте науки и религии – «ложный стереотип, возникший во многом под влиянием некоторых идеологем эпохи Просвещения и впоследствии – идеологем советского времени».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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