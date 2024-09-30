Патриарх Кирилл: эволюция не противоречит Божьему замыслу
Эволюция не противоречит Божьему замыслу, а только подтверждает его. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе визита в лабораторный комплекс научно-технологического университета «Сириус».
«Бог создал потрясающую Вселенную. Он вложил в нас способности к развитию. Мы иногда говорили, что эволюция против, так сказать, Божьего замысла. Она не против Божьего замысла, она свидетельствует о невероятном Божественном замысле, когда человек своими силами, опираясь на внешние факторы, может развиваться таким образом, как это произошло в результате эволюци», – заявил патриарх.
Патриарх Кирилл также поделился мнением, что лично для него эволюция – «как и для Дарвина, кстати, который был очень верующим человеком», – никогда не была таким антирелигиозным аргументом. При этом важно, чтобы человеческое вмешательство никак не повредило «этому Богом определенному развитию человеческой личности и вообще природы».
Очередное обсуждение запрета теории английского натуралиста Чарльза Дарвина началось после заявления помощника председателя правительства России Михаила Мишустина, бывшего премьер-министра Чечни Муслима Хучиева. 19 сентября он предложил запретить ее изучение в школах. Хучиев высказал мнение, что она ошибочна и «идет вразрез с религией».
20 сентября председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов поддержал идею исключения информации о теории Дарвина из школьных учебников. По его мнению, теория «вводит детей в заблуждение».
30 сентября председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высказал мнение, что теорию Дарвина не стоит исключать из школьной программы. Он отметил, что современная наука зародилась в лоне христианской традиции, поэтому представление о неизбежном конфликте науки и религии – «ложный стереотип, возникший во многом под влиянием некоторых идеологем эпохи Просвещения и впоследствии – идеологем советского времени».