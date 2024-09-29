Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Легойда выступил против запрета теории Дарвина в школах

Ведомости

Теорию Чарльза Дарвина не стоит исключать из школьной программы, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«В общеобразовательной школе ребенку "без особой философской глубины говорится о происхождении человека, а в воскресной школе говорится то, что может быть воспринято как жестко альтернативный подход". В этом случае у ребенка может возникнуть «когнитивный диссонанс», – говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Легойда считает, что вопрос нужно ставить не о запрете преподавания тех или иных теорий и концепций, но о «вдумчивом и глубоком представлении о многообразии как научного мира, так и способов познания, которые не сводятся лишь к научному». Представитель РПЦ также заявил, что «острота проблемы» в виде преподавания теории Дарвина «создана несколько искусственно».

Он отметил, что современная наука зародилась в лоне христианской традиции, поэтому представление о неизбежном конфликте науки и религии – «ложный стереотип, возникший во многом под влиянием некоторых идеологем эпохи Просвещения и впоследствии – идеологем советского времени».

20 сентября председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в интервью «РИА Новости» поддержал идею исключения информации о теории Дарвина из школьных учебников. По его мнению, теория «вводит детей в заблуждение».

Очередное обсуждение запрета теории английского натуралиста Дарвина началось после заявления помощника председателя правительства России Михаила Мишустина, бывшего премьер-министра Чечни Муслима Хучиева. 19 сентября он предложил запретить ее изучение в школах. Хучиев высказал мнение, что она ошибочна и «идет вразрез религии». 

Согласно представленной в XIX в. теории, эволюция всех видов животных и растений происходит в процессе постоянного естественного отбора под давлением меняющихся условий обитания. Представители религий критикуют теорию, заявляя, что она противоречит божественному сотворению человека.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных