Легойда выступил против запрета теории Дарвина в школах
Теорию Чарльза Дарвина не стоит исключать из школьной программы, заявил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«В общеобразовательной школе ребенку "без особой философской глубины говорится о происхождении человека, а в воскресной школе говорится то, что может быть воспринято как жестко альтернативный подход". В этом случае у ребенка может возникнуть «когнитивный диссонанс», – говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви (РПЦ).
Легойда считает, что вопрос нужно ставить не о запрете преподавания тех или иных теорий и концепций, но о «вдумчивом и глубоком представлении о многообразии как научного мира, так и способов познания, которые не сводятся лишь к научному». Представитель РПЦ также заявил, что «острота проблемы» в виде преподавания теории Дарвина «создана несколько искусственно».
Он отметил, что современная наука зародилась в лоне христианской традиции, поэтому представление о неизбежном конфликте науки и религии – «ложный стереотип, возникший во многом под влиянием некоторых идеологем эпохи Просвещения и впоследствии – идеологем советского времени».
20 сентября председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов в интервью «РИА Новости» поддержал идею исключения информации о теории Дарвина из школьных учебников. По его мнению, теория «вводит детей в заблуждение».
Очередное обсуждение запрета теории английского натуралиста Дарвина началось после заявления помощника председателя правительства России Михаила Мишустина, бывшего премьер-министра Чечни Муслима Хучиева. 19 сентября он предложил запретить ее изучение в школах. Хучиев высказал мнение, что она ошибочна и «идет вразрез религии».
Согласно представленной в XIX в. теории, эволюция всех видов животных и растений происходит в процессе постоянного естественного отбора под давлением меняющихся условий обитания. Представители религий критикуют теорию, заявляя, что она противоречит божественному сотворению человека.