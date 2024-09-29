Легойда выступил против запрета теории Дарвина в школах

Легойда считает, что вопрос нужно ставить не о запрете преподавания тех или иных теорий и концепций, но о «вдумчивом и глубоком представлении о многообразии как научного мира, так и способов познания, которые не сводятся лишь к научному». Представитель РПЦ также заявил, что «острота проблемы» в виде преподавания теории Дарвина «создана несколько искусственно».