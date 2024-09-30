Суд в Москве оштрафовал Google за неудаление запрещенной информации
Таганский суд Москвы оштрафовал американскую компанию Google LLC на 3,5 млн руб. за неудаление запрещенной на территории России информации. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если такая обязанность предусмотрена законодательством РФ). По этой части для юридических лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 800 000 до 4 млн руб.
В конце августа суд в Москве признал компанию Google виновной по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга и (или) принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации). Сумма штрафа составила 3,5 млн руб.
31 июля Таганский суд Москвы также оштрафовал Google на 5 млн руб. за отказ выполнить требование Роскомнадзора. 10 апреля Мосгорсуд оставил в силе постановление Таганского суда о назначении штрафа компании в размере 4,6 млрд руб. за повторное неудаление запрещенной в РФ информации.