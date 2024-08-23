Google оштрафовали за предоставление доступа к запрещенной информации
Американскую компанию Google оштрафовали на 3,5 млн руб. за неисполнение мер по ограничению доступа к запрещенной в России информации, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.
Штраф Google LLC был вынесен по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга и (или) принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации).
31 июля Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 5 млн руб. за отказ выполнить требование Роскомнадзора. 10 апреля Мосгорсуд оставил в силе постановление Таганского суда о назначении штрафа Google в размере 4,6 млрд руб. за повторное неудаление запрещенной в РФ информации.
В конце декабря 2023 г. столичный суд оштрафовал Google на 4,6 млрд руб. за неудаление запрещенной в России информации.