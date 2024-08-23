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Google оштрафовали за предоставление доступа к запрещенной информации

Ведомости

Американскую компанию Google оштрафовали на 3,5 млн руб. за неисполнение мер по ограничению доступа к запрещенной в России информации, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Штраф Google LLC был вынесен по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ (неисполнение владельцем социальной сети обязанности по осуществлению мониторинга и (или) принятию мер по ограничению доступа к запрещенной информации).

31 июля Таганский суд Москвы оштрафовал Google на 5 млн руб. за отказ выполнить требование Роскомнадзора. 10 апреля Мосгорсуд оставил в силе постановление Таганского суда о назначении штрафа Google в размере 4,6 млрд руб. за повторное неудаление запрещенной в РФ информации.

В конце декабря 2023 г. столичный суд оштрафовал Google на 4,6 млрд руб. за неудаление запрещенной в России информации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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