Суд в Москве оштрафовал Google на 5 млн рублей

20 декабря 2023 г. Таганский суд Москвы признал Google виновной в повторном неудалении запрещенной в России информации. По данным ТАСС, причиной стали ролики на видеохостинге YouTube, владельцем которого является американская компания. Суд посчитал, что в них была размещена недостоверная информация о потерях Вооруженных сил России в ходе спецоперации, жертвах среди мирного населения и планах по применению ядерного оружия.