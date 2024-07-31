Суд в Москве оштрафовал Google на 5 млн рублей
Таганский районный суд Москвы постановил оштрафовать Google на 5 млн руб. за отказ выполнить требование Роскомнадзора (РКН). Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Решение вынес мировой судья 371-го судебного участка Таганского района Москвы, исполняющий обязанности мирового судьи 422-го судебного участка. Компания признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.7.10 КоАП РФ.
10 апреля Московский городской суд оставил в силе постановление Таганского суда о назначении штрафа Google в размере 4,6 млрд руб. за повторное неудаление запрещенной в РФ информации без изменения.
20 декабря 2023 г. Таганский суд Москвы признал Google виновной в повторном неудалении запрещенной в России информации. По данным ТАСС, причиной стали ролики на видеохостинге YouTube, владельцем которого является американская компания. Суд посчитал, что в них была размещена недостоверная информация о потерях Вооруженных сил России в ходе спецоперации, жертвах среди мирного населения и планах по применению ядерного оружия.
8 декабря мировой судья в Москве оштрафовал Google по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ за неисполнение предписания по контролю и надзору в сфере СМИ на 4 млн руб.
6 декабря суд в Москве также оштрафовал Google на 800 000 руб. по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ за неисполнение правил по ограничению доступа к запрещенной информации.