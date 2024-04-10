Московский суд подтвердил штраф Google в размере более 4,6 млрд рублей
Московский городской суд оставил в силе постановление Таганского районного суда о назначении штрафа Google в размере 4,6 млрд руб. за повторное неудаление запрещенной в РФ информации без изменения, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.
20 декабря 2023 г. Таганский суд Москвы признал американскую компанию Google виновной в повторном неудалении запрещенной в России информации. По данным ТАСС, причиной стали ролики на видеохостинге YouTube, владельцем которого является американская компания. Суд посчитал, что в них была размещена недостоверная информация о потерях Вооруженных сил России в ходе спецоперации, жертвах среди мирного населения и планах по применению ядерного оружия.
Данный штраф является третьим оборотным штрафом для Google с конца 2021 г. за нарушения российского законодательства.
8 декабря мировой судья в Москве оштрафовал Google по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ за неисполнение предписания по контролю и надзору в сфере СМИ на 4 млн руб.
6 декабря суд в Москве также оштрафовал Google на 800 000 руб. по ч. 2 ст. 13.50 КоАП РФ за неисполнение правил по ограничению доступа к запрещенной информации.