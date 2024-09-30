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Полиция перекрыла канал нелегальной миграции через стройфирмы в Москве

Ведомости

В Москве сотрудники МВД пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции через строительные фирмы. Об этом сообщает пресс-служба московского ведомства.

«Полицейскими установлено, что участники криминальной схемы через подставное лицо создавали коммерческие организации, декларирующие в качестве основного вида деятельности услуги в сфере строительства. Номинальным директором и учредителем в компаниях выступала женщина, которая за денежное вознаграждение предоставила в налоговые органы необходимые документы для их регистрации», – сообщили в МВД.

Мигрантов прописывали в хостелах, за свои услуги подозреваемые брали от 5000 до 10 000 руб. Предварительный доход от теневого бизнеса превышает 5 млн руб., а количество легализованных иностранцев составляет свыше 1000 человек, сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статья. Трое мужчин задержаны по подозрению в организации незаконной миграции.

19 сентября ФСБ прекратила работу канала нелегальной миграции из Африки в Европу. В ФСБ считают, что члены группы за деньги помогали африканцам въехать в Россию и проследовать из нее дальше в Евросоюз. По информации ведомства, транзит был организован с использованием схем заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми из числа граждан РФ с последующим получением разрешения на временное пребывание и иных документов регистрации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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