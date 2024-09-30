Полиция перекрыла канал нелегальной миграции через стройфирмы в Москве

19 сентября ФСБ прекратила работу канала нелегальной миграции из Африки в Европу. В ФСБ считают, что члены группы за деньги помогали африканцам въехать в Россию и проследовать из нее дальше в Евросоюз. По информации ведомства, транзит был организован с использованием схем заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми из числа граждан РФ с последующим получением разрешения на временное пребывание и иных документов регистрации.