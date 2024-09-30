Полиция перекрыла канал нелегальной миграции через стройфирмы в Москве
В Москве сотрудники МВД пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции через строительные фирмы. Об этом сообщает пресс-служба московского ведомства.
«Полицейскими установлено, что участники криминальной схемы через подставное лицо создавали коммерческие организации, декларирующие в качестве основного вида деятельности услуги в сфере строительства. Номинальным директором и учредителем в компаниях выступала женщина, которая за денежное вознаграждение предоставила в налоговые органы необходимые документы для их регистрации», – сообщили в МВД.
Мигрантов прописывали в хостелах, за свои услуги подозреваемые брали от 5000 до 10 000 руб. Предварительный доход от теневого бизнеса превышает 5 млн руб., а количество легализованных иностранцев составляет свыше 1000 человек, сообщили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статья. Трое мужчин задержаны по подозрению в организации незаконной миграции.
19 сентября ФСБ прекратила работу канала нелегальной миграции из Африки в Европу. В ФСБ считают, что члены группы за деньги помогали африканцам въехать в Россию и проследовать из нее дальше в Евросоюз. По информации ведомства, транзит был организован с использованием схем заключения фиктивных браков и установления отцовства над детьми из числа граждан РФ с последующим получением разрешения на временное пребывание и иных документов регистрации.