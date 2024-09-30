Муфтий Москвы высказался по вопросу преподавания теории Дарвина в школах
Вместо полного запрета преподавания теории Чарльза Дарвина в школах важнее представить разнообразие научных и религиозных подходов, способствуя гармоничному развитию личности. Такое мнение высказал муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.
«Образовательные программы должны учитывать как научные, так и религиозные точки зрения, помогая детям и подросткам воспитывать глубокое философское осмысление и духовное развитие», – считает Крганов.
Преподавание теории Дарвина, которая предполагает, что жизнь и человек возникли случайно и в результате естественного отбора, считает Крганов, может вызвать у верующих непонимание. Ислам не противоречит классической науке, но, отмечаетт муфтий, существуют разные теории эволюции и почему выбрана одна – это вопрос.
«Безусловно, ученые могут со временем находить подтверждения или опровержения теориям. Мусульмане должны помнить, что любая научная теория – это всего лишь объяснение одной из многих моделей Божьего творения», – подчеркнул муфтий.
Очередное обсуждение запрета теории английского натуралиста Дарвина началось после заявления помощника председателя правительства России Михаила Мишустина, бывшего премьер-министра Чечни Муслима Хучиева. 19 сентября он предложил запретить ее изучение в школах. Хучиев высказал мнение, что она ошибочна и «идет вразрез с религией».
20 сентября председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов поддержал идею исключения информации о теории Дарвина из школьных учебников. По его мнению, теория «вводит детей в заблуждение».
30 сентября председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда высказал мнение, что теорию Дарвина не стоит исключать из школьной программы. Он отметил, что современная наука зародилась в лоне христианской традиции, поэтому представление о неизбежном конфликте науки и религии – «ложный стереотип, возникший во многом под влиянием некоторых идеологем эпохи Просвещения и впоследствии – идеологем советского времени».
В тот же день о своем отношении к теории Дарвина высказался патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, лично для него эволюция – «как и для Дарвина, кстати, который был очень верующим человеком», – никогда не была таким антирелигиозным аргументом. Патриарх заявил, что эволюция не противоречит Божьему замыслу, а только подтверждает его.