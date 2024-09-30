Муфтий Москвы высказался по вопросу преподавания теории Дарвина в школах

В тот же день о своем отношении к теории Дарвина высказался патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, лично для него эволюция – «как и для Дарвина, кстати, который был очень верующим человеком», – никогда не была таким антирелигиозным аргументом. Патриарх заявил, что эволюция не противоречит Божьему замыслу, а только подтверждает его.