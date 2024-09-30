Арестован экс-начальник авиационно-технической базы Росгвардии Гамаюнов

12 сентября глава комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что заместитель главы управления Росгвардии по Крыму Виталий Салманов арестован на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий. В частности, Салманов заключил контракт на 20 млн руб. на ремонт помещений в симферопольской части для сотрудников Росгвардии. В августе 2023 г. комиссия выявила недостачу 1,5 млн руб. и недостроенные помещения, непригодные для заселения.