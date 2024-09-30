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Арестован экс-начальник авиационно-технической базы Росгвардии Гамаюнов

Ведомости

235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего начальника авиационно-технической службы авиационно-технической базы Росгвардии полковника Олега Гамаюнова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Гамаюнова подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет колонии.

Полковник останется в СИЗО до 26 ноября.

12 сентября глава комитета Госдумы Александр Хинштейн заявил, что заместитель главы управления Росгвардии по Крыму Виталий Салманов арестован на два месяца по обвинению в превышении должностных полномочий. В частности, Салманов заключил контракт на 20 млн руб. на ремонт помещений в симферопольской части для сотрудников Росгвардии. В августе 2023 г. комиссия выявила недостачу 1,5 млн руб. и недостроенные помещения, непригодные для заселения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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