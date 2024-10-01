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В России число госпитализированных пациентов с COVID-19 выросло на 6% за неделю

Ведомости

В России с 23 по 29 сентября были госпитализированы с коронавирусом 2500 человек, что больше по сравнению с предшествующей неделей на 6,2%. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 41 регионе, в частности, в 23 субъектах рост более чем в среднем по России. При этом показатель заболеваемости на 100 000 человек составил 24,18 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 3,2%. Рост заболеваемости отмечен в 49 субъектах.

Выздоровело за 23-29 сентября 35 053 человека, или на 3,6% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли 38 пациентов. Это на 11 человек больше, чем за период с 16 по 22 сентября.

В конце сентября Роспотребнадзор сообщал о первых в России случаях заражения новым вариантом коронавируса XEC. Двое заболевших были выявлены в Ростовской области и Республике Башкортостан (в Уфе). Симптомы XEC «классические» для коронавируса: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, насморк, боли в теле, усталость и головная боль, пояснили в ведомстве. Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что разработанные ранее вакцины и противовирусные средства должны эффективно действовать и против нового варианта коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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