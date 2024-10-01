В России число госпитализированных пациентов с COVID-19 выросло на 6% за неделю
В России с 23 по 29 сентября были госпитализированы с коронавирусом 2500 человек, что больше по сравнению с предшествующей неделей на 6,2%. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.
Увеличение числа госпитализаций произошло в 41 регионе, в частности, в 23 субъектах рост более чем в среднем по России. При этом показатель заболеваемости на 100 000 человек составил 24,18 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 3,2%. Рост заболеваемости отмечен в 49 субъектах.
Выздоровело за 23-29 сентября 35 053 человека, или на 3,6% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли 38 пациентов. Это на 11 человек больше, чем за период с 16 по 22 сентября.
В конце сентября Роспотребнадзор сообщал о первых в России случаях заражения новым вариантом коронавируса XEC. Двое заболевших были выявлены в Ростовской области и Республике Башкортостан (в Уфе). Симптомы XEC «классические» для коронавируса: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, насморк, боли в теле, усталость и головная боль, пояснили в ведомстве. Опрошенные «Ведомостями» эксперты полагают, что разработанные ранее вакцины и противовирусные средства должны эффективно действовать и против нового варианта коронавируса.