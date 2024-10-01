В России число госпитализированных пациентов с COVID-19 выросло на 6% за неделю

Увеличение числа госпитализаций произошло в 41 регионе, в частности, в 23 субъектах рост более чем в среднем по России. При этом показатель заболеваемости на 100 000 человек составил 24,18 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 3,2%. Рост заболеваемости отмечен в 49 субъектах.