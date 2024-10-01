«РИА Новости»: Добрынин будет похоронен на Троекуровском кладбище 4 октября
Народный артист России Вячеслав Добрынин будет похоронен на Троекуровском кладбище 4 октября. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября», – уточнил собеседник агентства.
Добрынин родился 25 января 1946 г. в Москве, до 1972 г. носил фамилию Антонов (взял псевдоним Добрынин, поскольку на эстраде на тот момент выступал певец и композитор Юрий Антонов). Окончил музыкальное училище имени Октябрьской революции и исторический факультет МГУ. Дебютировал как композитор в 1970 гг., как певец – в 1986 г.
Добрынин является автором более 1000 песен, среди наиболее популярных – «Не сыпь мне соль на рану», «Синий туман», «Сумасшедший дождь», «Ты мне не снишься», «Бабушки-старушки».