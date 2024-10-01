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«РИА Новости»: Добрынин будет похоронен на Троекуровском кладбище 4 октября

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Народный артист России Вячеслав Добрынин будет похоронен на Троекуровском кладбище 4 октября. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Вячеслава Добрынина похоронят на Троекуровском кладбище в Москве 4 октября», – уточнил собеседник агентства.

1 октября жена артиста Ирина Добрынина сообщила РБК, что Добрынин скончался в Москве на 79-м году жизни.

Добрынин родился 25 января 1946 г. в Москве, до 1972 г. носил фамилию Антонов (взял псевдоним Добрынин, поскольку на эстраде на тот момент выступал певец и композитор Юрий Антонов). Окончил музыкальное училище имени Октябрьской революции и исторический факультет МГУ. Дебютировал как композитор в 1970 гг., как певец – в 1986 г.

Добрынин является автором более 1000 песен, среди наиболее популярных – «Не сыпь мне соль на рану», «Синий туман», «Сумасшедший дождь», «Ты мне не снишься», «Бабушки-старушки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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