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«Автозавод СПб» отзывает почти 1900 кроссоверов Xcite

Ведомости

ООО «Автозавод Санкт-Петербург», бывшая площадка Nissan, отзывает в РФ почти 1900 кроссоверов бренда Xcite, сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (структура Росстандарта).

В частности, отзываются 1150 автомобилей Xcite X-Cross 7, изготовленных в период с 8 ноября 2023 г. по 5 июня 2024 г. Автомобили подлежат отзыву из-за вероятности некорректной работы микрофона системы «ЭРА-Глонасс», из-за чего на таких автомобилях будет отсутствовать двусторонняя голосовая связь с экстренными службами. На всех отозванных авто будет проведена диагностика микрофона, в случае неисправности – ремонт.

708 автомобилей аналогичной марки и линейки отзываются из-за вероятности повреждения провода датчика скорости переднего левого и переднего правого колеса, из-за чего может произойти отказ или некорректная работа систем, работающих с данными. Отозванные авто должны быть выпущены в период с 8 ноября 2023 г. по 15 мая 2024 г.

3 июня официальный представитель Toyota в России – компания «Тойота Мотор» – сообщила об отзыве 3864 автомобилей, реализованных с 30 сентября 2021 г. Отзыву подлежали автомобили Toyota LC 300, LX 500D и LX 600. Машины отзывали, потому что из-за особенностей конструкции определенного диска тормозной муфты, когда трансмиссия переключается в нейтральное положение и снимается давление с поршня сцепления, диски тормозной муфты не сразу отсоединяются от пластин, позволяя части мощности двигателя продолжать передаваться на колеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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