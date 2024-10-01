«Автозавод СПб» отзывает почти 1900 кроссоверов Xcite

В частности, отзываются 1150 автомобилей Xcite X-Cross 7, изготовленных в период с 8 ноября 2023 г. по 5 июня 2024 г. Автомобили подлежат отзыву из-за вероятности некорректной работы микрофона системы «ЭРА-Глонасс», из-за чего на таких автомобилях будет отсутствовать двусторонняя голосовая связь с экстренными службами. На всех отозванных авто будет проведена диагностика микрофона, в случае неисправности – ремонт.