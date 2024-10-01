«Автозавод СПб» отзывает почти 1900 кроссоверов Xcite
В частности, отзываются 1150 автомобилей Xcite X-Cross 7, изготовленных в период с 8 ноября 2023 г. по 5 июня 2024 г. Автомобили подлежат отзыву из-за вероятности некорректной работы микрофона системы «ЭРА-Глонасс», из-за чего на таких автомобилях будет отсутствовать двусторонняя голосовая связь с экстренными службами. На всех отозванных авто будет проведена диагностика микрофона, в случае неисправности – ремонт.
708 автомобилей аналогичной марки и линейки отзываются из-за вероятности повреждения провода датчика скорости переднего левого и переднего правого колеса, из-за чего может произойти отказ или некорректная работа систем, работающих с данными. Отозванные авто должны быть выпущены в период с 8 ноября 2023 г. по 15 мая 2024 г.
3 июня официальный представитель Toyota в России – компания «Тойота Мотор» – сообщила об отзыве 3864 автомобилей, реализованных с 30 сентября 2021 г. Отзыву подлежали автомобили Toyota LC 300, LX 500D и LX 600. Машины отзывали, потому что из-за особенностей конструкции определенного диска тормозной муфты, когда трансмиссия переключается в нейтральное положение и снимается давление с поршня сцепления, диски тормозной муфты не сразу отсоединяются от пластин, позволяя части мощности двигателя продолжать передаваться на колеса.