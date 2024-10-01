Неизвестные открыли огонь по людям в Тель-Авиве

Неизвестные открыли огонь по людям в Тель-АвивеПолиция рассматривает версию о теракте
На юге Тель-Авива произошла стрельба, сообщается о погибших и раненых. Об этом пишет Times of Israel.
Стрельба произошла в пригороде Яффа. По данным СМИ, в нападении участвовали как минимум двое вооруженных людей. Жертвами нападения могли стать четыре человека, 12 пострадали.
Полиция допускает версию о теракте.
Израильский Telegram-канал «Едиот ахронот» публикует фотографии двух предполагаемых стрелков. Сообщается, что один из террористов нейтрализован.
Одновременно с сообщениями о теракте, из Ирана были запущены ракеты в сторону Израиля, сообщается в Telegram-канале армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ведомство призывает израильтян, проживающих в центральной части страны, укрыться в бомбоубежищах.
ЦАХАЛ в ночь на 1 октября начал ограниченные наземные рейды на юге Ливана. Израильские силы сообщили, что ВВС Израиля и артиллерия поддерживают сухопутные войска, которые наносят удары по военным объектам ливанской «Хезболлы» в этом районе. Подчеркивалось, что операция в Ливане будет продолжена «параллельно с боевыми действиями в Газе и на других аренах».
Вечером 1 октября израильской издание Ynet сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может провести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По данным издания, Нетаньяху собирался «попросить Путина использовать свое влияние для предотвращения прямого нападения Ирана на Израиль».