Спецборт МЧС эвакуирует из Бейрута 60 российских женщин и детей
Ил-76, специальный борт МЧС России, эвакуирует из Бейрута 60 членов семей дипломатических работников, работающих в Ливане, сообщается в группе ведомства в соцсети «В контакте».
Эвакуация проводится по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова. В число покидающих Бейрут входят женщины, в том числе на последних сроках беременности, и дети, уточняет ТАСС. Они взошли на борт самолета после разгрузки гуманитарной помощи, в полете эвакуированных сопроводят психологи и медики МЧС.
Ил-76 доставил в Бейрут 33 т продуктов, медикаментов, предметов первой необходимости. В гуманитарный груз также вошли электростанции мощностью 80 кВт.
Самолет приземлится в Москве 3 октября.
В этот же день посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов рекомендовал гражданам России временно покинуть Израиль, пока это возможно посредством продолжающихся регулярных рейсов.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября, когда в Ливане произошло несколько серий взрывов пейджеров, раций и другой электроники. «Хезболла» обвинила в случившемся Израиль, после чего армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) стала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге республики.
1 октября Иран атаковал Израиль ракетами, обосновав удары местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.