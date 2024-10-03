Спецборт МЧС эвакуирует из Бейрута 60 российских женщин и детей

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября, когда в Ливане произошло несколько серий взрывов пейджеров, раций и другой электроники. «Хезболла» обвинила в случившемся Израиль, после чего армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) стала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге республики.