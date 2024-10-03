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Спецборт МЧС эвакуирует из Бейрута 60 российских женщин и детей

Ведомости

Ил-76, специальный борт МЧС России, эвакуирует из Бейрута 60 членов семей дипломатических работников, работающих в Ливане, сообщается в группе ведомства в соцсети «В контакте».

Эвакуация проводится по указанию президента РФ Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова. В число покидающих Бейрут входят женщины, в том числе на последних сроках беременности, и дети, уточняет ТАСС. Они взошли на борт самолета после разгрузки гуманитарной помощи, в полете эвакуированных сопроводят психологи и медики МЧС.

Ил-76 доставил в Бейрут 33 т продуктов, медикаментов, предметов первой необходимости. В гуманитарный груз также вошли электростанции мощностью 80 кВт.

Самолет приземлится в Москве 3 октября.

В этот же день посол России в Тель-Авиве Анатолий Викторов рекомендовал гражданам России временно покинуть Израиль, пока это возможно посредством продолжающихся регулярных рейсов.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце сентября, когда в Ливане произошло несколько серий взрывов пейджеров, раций и другой электроники. «Хезболла» обвинила в случившемся Израиль, после чего армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) стала регулярно наносить ракетные удары по территории Ливана, а в ночь на 1 октября начала наземную операцию на юге республики.

1 октября Иран атаковал Израиль ракетами, обосновав удары местью за убийство лидера палестинской группировки «Хамас» Исмаила Хании и главы ливанской «Хезболлы» Хасана Насраллы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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