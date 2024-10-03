NYT: Дуров и Болгар никогда не были парой

В Швейцарии в отношении Дурова расследуется уголовное дело. Поводом стал иск Болгар, согласно которому Дуров пять раз применил к сыну насилие в период с 2021 по 2022 г. Кроме того, по данным AFP, в отношении предпринимателя ведется проверка по другому делу – уже о применении насилия в отношении одного из его детей в Париже. Речь идет якобы о его сыне 2017 г. р., учившемся во французской столице и с 2023 г. жившем «со своей матерью», чье имя не указывается, в Швейцарии.