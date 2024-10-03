NYT: Дуров и Болгар никогда не были парой
Основатель Telegram Павел Дуров и Ирина Болгар, называющая себя матерью его троих детей, никогда не состояли в отношениях. Об этом представитель Дурова заявил The New York Times (NYT).
По его словам, Дуров и Болгар «никогда не были парой», но при этом она предъявила претензии на «миллионы долларов», которые основатель Telegram платил в качестве алиментов. Собеседник газеты добавил, что у Дурова «много детей», на каждого из них он ежемесячно выплачивает алименты в $10 000.
Болгар тратила выделенные ей средства на предметы роскоши и другие излишества, утверждает представитель Дурова. Сама же Болгар нецелевое использование денег отрицает.
Ирина Болгар утверждает, что у нее были романтические отношения с Дуровым, в которых родились трое детей. В Instagram
В 2022 г., как утверждает Болгар, Дуров поставил ультиматум, чтобы принудить ее переехать вместе с детьми из Швейцарии в ОАЭ. При этом жить вместе с ними он не собирался. Когда она отказалась делать это, бизнесмен якобы заблокировал ей доступ к картам и перестал оплачивать счета.
В Швейцарии в отношении Дурова расследуется уголовное дело. Поводом стал иск Болгар, согласно которому Дуров пять раз применил к сыну насилие в период с 2021 по 2022 г. Кроме того, по данным AFP, в отношении предпринимателя ведется проверка по другому делу – уже о применении насилия в отношении одного из его детей в Париже. Речь идет якобы о его сыне 2017 г. р., учившемся во французской столице и с 2023 г. жившем «со своей матерью», чье имя не указывается, в Швейцарии.