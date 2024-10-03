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NYT: Дуров и Болгар никогда не были парой

Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров и Ирина Болгар, называющая себя матерью его троих детей, никогда не состояли в отношениях. Об этом представитель Дурова заявил The New York Times (NYT).

По его словам, Дуров и Болгар «никогда не были парой», но при этом она предъявила претензии на «миллионы долларов», которые основатель Telegram платил в качестве алиментов. Собеседник газеты добавил, что у Дурова «много детей», на каждого из них он ежемесячно выплачивает алименты в $10 000.

Болгар тратила выделенные ей средства на предметы роскоши и другие излишества, утверждает представитель Дурова. Сама же Болгар нецелевое использование денег отрицает.

Ирина Болгар утверждает, что у нее были романтические отношения с Дуровым, в которых родились трое детей. В Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) она опубликовала фотографии с основателем Telegram и рассказала, что они жили вместе как пара с 2013 по 2021 г. По ее словам, она познакомилась с Дуровым летом 2012 г. как «эксперт по йоге».

В 2022 г., как утверждает Болгар, Дуров поставил ультиматум, чтобы принудить ее переехать вместе с детьми из Швейцарии в ОАЭ. При этом жить вместе с ними он не собирался. Когда она отказалась делать это, бизнесмен якобы заблокировал ей доступ к картам и перестал оплачивать счета.

В Швейцарии в отношении Дурова расследуется уголовное дело. Поводом стал иск Болгар, согласно которому Дуров пять раз применил к сыну насилие в период с 2021 по 2022 г. Кроме того, по данным AFP, в отношении предпринимателя ведется проверка по другому делу – уже о применении насилия в отношении одного из его детей в Париже. Речь идет якобы о его сыне 2017 г. р., учившемся во французской столице и с 2023 г. жившем «со своей матерью», чье имя не указывается, в Швейцарии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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