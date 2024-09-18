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Называющая себя матерью детей Дурова Болгар заявила о своих правах на Telegram

Ведомости

Ирина Болгар, называющая себя матерью троих детей основателя Telegram Павла Дурова, заявила, что мессенджер является имуществом, нажитом совместно во время десятилетних отношений с предпринимателем. Об этом она написала в Instagram (организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Болгар, ее семейный союз с Дуровым, в котором родились трое детей, не был зарегистрирован, и все значимые активы были оформлены на основателя мессенджера.

«Мне давались обещания, которым я искренне верила, что мои дети и я будем всегда иметь доступ к семейным активам, несмотря на то, что наш брак не был официально зарегистрирован, и к совместно нажитому имуществу, включая главный актив – Telegram, который был зарегистрирован только на его имя», – написала она (цитата по «РИА Новости»).

Болгар добавила, что имела доступ к активам по договорам и доверенностям, но эти документы не защищали права и интересы ее и детей в полной мере. Женщина подчеркнула, что Дуров нарушил все устные и письменные договоренности и не выполнил обещаний.

«В других странах существует возможность признания фактического брака официальным. В третьих – возможно требовать раздела совместно нажитого имущества согласно гражданскому праву», – заявила Болгар.

В августе Дуров был задержан во французском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл из Баку. Его обвинили в соучастии в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказе в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывании денег и др. Суд в Париже запретил Дурову покидать Францию, ему было предписано внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции.

Тогда же американский Forbes со ссылкой на источники сообщил, что уголовное дело в отношении Дурова расследуется в Швейцарии. Поводом стало обращение Болгар. Согласно одному из исков, Дуров пять раз применил к сыну насилие в период с 2021 по 2022 г. Кроме того, по данным AFP, в отношении предпринимателя ведется проверка по другому делу – уже о применении насилия в отношении одного из его детей в Париже.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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