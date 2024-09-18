Называющая себя матерью детей Дурова Болгар заявила о своих правах на Telegram

Тогда же американский Forbes со ссылкой на источники сообщил, что уголовное дело в отношении Дурова расследуется в Швейцарии. Поводом стало обращение Болгар. Согласно одному из исков, Дуров пять раз применил к сыну насилие в период с 2021 по 2022 г. Кроме того, по данным AFP, в отношении предпринимателя ведется проверка по другому делу – уже о применении насилия в отношении одного из его детей в Париже.