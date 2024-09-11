Прокурор Парижа: Дуров сотрудничает с французскими судебными органами

Прокурор Парижа: Дуров сотрудничает с французскими судебными органамиРасследование против Дурова связано с отсутствием реакции Telegram на запросы следователей
Основатель Telegram Павел Дуров сотрудничает с судебными органами Франции. Об этом заявила прокурор Парижа Лор Беко в эфире радио RTL.
По словам Беко, Дуров соблюдает условия судебного контроля, что «полностью укладывается в рамки сотрудничества с судебными органами» (цитата по ТАСС).
Беко добавила, что расследование непосредственно в отношении Дурова связано с тем, что Telegram не отреагировал на запросы французских следователей. Кроме того, по ее словам, существовало желание показать, что «в мире, который слишком часто считают виртуальным, развивается организованная преступность». Прокурор отметила, что во Франции есть закон, позволяющий привлекать к ответственности за администрирование интернет-платформы для незаконных операций. На вопрос ведущих, готова ли Франция в таком случае задержать владельца соцсети X Илона Маска, Беко не ответила.
Во Франции в отношении Дурова ведется расследование. Предприниматель был задержан 24 августа во французском аэропорте Ле-Бурже. Среди предъявленных ему обвинений – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. Парижский суд запретил Дурову покидать Францию. Также ему было предписано внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции.
5 сентября Дуров впервые с момента задержания сделал заявление. Он удивился, что французские власти не обратились к официальному представителю Telegram в ЕС, добавив, что компания стремится взаимодействовать с регулирующими органами в разных странах, чтобы установить баланс между конфиденциальностью и безопасностью. Кроме того, злоупотребление платформой облегчило резкое увеличение числа пользователей Telegram до 950 млн. В связи с этим Дуров пообещал «значительно улучшить ситуацию в этом плане», этот процесс уже запущен.