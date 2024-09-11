Прокурор Парижа: Дуров сотрудничает с французскими судебными органами

Беко добавила, что расследование непосредственно в отношении Дурова связано с тем, что Telegram не отреагировал на запросы французских следователей. Кроме того, по ее словам, существовало желание показать, что «в мире, который слишком часто считают виртуальным, развивается организованная преступность». Прокурор отметила, что во Франции есть закон, позволяющий привлекать к ответственности за администрирование интернет-платформы для незаконных операций. На вопрос ведущих, готова ли Франция в таком случае задержать владельца соцсети X Илона Маска, Беко не ответила.