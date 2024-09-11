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Прокурор Парижа: Дуров сотрудничает с французскими судебными органами

Расследование против Дурова связано с отсутствием реакции Telegram на запросы следователей
Ведомости

Основатель Telegram Павел Дуров сотрудничает с судебными органами Франции. Об этом заявила прокурор Парижа Лор Беко в эфире радио RTL.

По словам Беко, Дуров соблюдает условия судебного контроля, что «полностью укладывается в рамки сотрудничества с судебными органами» (цитата по ТАСС).

Беко добавила, что расследование непосредственно в отношении Дурова связано с тем, что Telegram не отреагировал на запросы французских следователей. Кроме того, по ее словам, существовало желание показать, что «в мире, который слишком часто считают виртуальным, развивается организованная преступность». Прокурор отметила, что во Франции есть закон, позволяющий привлекать к ответственности за администрирование интернет-платформы для незаконных операций. На вопрос ведущих, готова ли Франция в таком случае задержать владельца соцсети X Илона Маска, Беко не ответила.

Во Франции в отношении Дурова ведется расследование. Предприниматель был задержан 24 августа во французском аэропорте Ле-Бурже. Среди предъявленных ему обвинений – соучастие в деятельности организованной группы в управлении онлайн-платформой для осуществления незаконных транзакций, отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, отмывание денег и др. Парижский суд запретил Дурову покидать Францию. Также ему было предписано внести залог в 5 млн евро и дважды в неделю отмечаться в полиции.

5 сентября Дуров впервые с момента задержания сделал заявление. Он удивился, что французские власти не обратились к официальному представителю Telegram в ЕС, добавив, что компания стремится взаимодействовать с регулирующими органами в разных странах, чтобы установить баланс между конфиденциальностью и безопасностью. Кроме того, злоупотребление платформой облегчило резкое увеличение числа пользователей Telegram до 950 млн. В связи с этим Дуров пообещал «значительно улучшить ситуацию в этом плане», этот процесс уже запущен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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