Из Турции экстрадирована глава красноярского допофиса банка «Восточный»
Турецкие правоохранители экстрадировали в РФ бывшую управляющую дополнительным офисом красноярского филиала банка «Восточный» Ольгу Александрову, которая с февраля 2021 г. находилась в международном розыске по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщается на сайтах МВД и Генпрокуратуры России.
По версии следствия, занимая пост управляющей допофиса, Александрова в 2018 г. убедила клиента разместить принадлежащие ему 150 млн руб. на вкладе под выгодный процент. Обвиняемая подделала документы о внесении денег на банковские счета, оставив их в личном пользовании, говорится на сайте Генпрокуратуры.
«Женщина скрылась от следствия за границей и была объявлена в международный розыск. В 2022 г. благодаря задействованию каналов Интерпола ее местонахождение было установлено, она задержана на территории Турецкой Республики», – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
3 октября в аэропорту Антальи фигурантка была передана сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола МВД России и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.
В апреле Турция также выдала России обвиняемого в вымогательстве 200 млн руб. Андрея Гриценко. По данным следствия, в апреле 2018 г. фигурант и его сообщники в помещении конноспортивного клуба в Красногорском районе Московской области избили мужчину с целью возвращения денежного долга, а позже вынудили его написать долговую расписку, согласно которой он якобы получил денежные средства в размере $700 000. Против Гриценко было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Россиянин был задержан в Турции в ноябре 2022 г.