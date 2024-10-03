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Из Турции экстрадирована глава красноярского допофиса банка «Восточный»

Ведомости

Турецкие правоохранители экстрадировали в РФ бывшую управляющую дополнительным офисом красноярского филиала банка «Восточный» Ольгу Александрову, которая с февраля 2021 г. находилась в международном розыске по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщается на сайтах МВД и Генпрокуратуры России.

По версии следствия, занимая пост управляющей допофиса, Александрова в 2018 г. убедила клиента разместить принадлежащие ему 150 млн руб. на вкладе под выгодный процент. Обвиняемая подделала документы о внесении денег на банковские счета, оставив их в личном пользовании, говорится на сайте Генпрокуратуры.

«Женщина скрылась от следствия за границей и была объявлена в международный розыск. В 2022 г. благодаря задействованию каналов Интерпола ее местонахождение было установлено, она задержана на территории Турецкой Республики», – сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

3 октября в аэропорту Антальи фигурантка была передана сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола МВД России и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

В апреле Турция также выдала России обвиняемого в вымогательстве 200 млн руб. Андрея Гриценко. По данным следствия, в апреле 2018 г. фигурант и его сообщники в помещении конноспортивного клуба в Красногорском районе Московской области избили мужчину с целью возвращения денежного долга, а позже вынудили его написать долговую расписку, согласно которой он якобы получил денежные средства в размере $700 000. Против Гриценко было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Россиянин был задержан в Турции в ноябре 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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