Из Турции экстрадирована глава красноярского допофиса банка «Восточный»

В апреле Турция также выдала России обвиняемого в вымогательстве 200 млн руб. Андрея Гриценко. По данным следствия, в апреле 2018 г. фигурант и его сообщники в помещении конноспортивного клуба в Красногорском районе Московской области избили мужчину с целью возвращения денежного долга, а позже вынудили его написать долговую расписку, согласно которой он якобы получил денежные средства в размере $700 000. Против Гриценко было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Россиянин был задержан в Турции в ноябре 2022 г.