Роспотребнадзор: России не грозит распространение лихорадки Марбург
Распространения лихорадки Марбург в России не случится. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.
«Завоз, безусловно, всегда может быть любого заболевания. Для этого мы делаем все, чтобы это не случилось. Но распространение в РФ не произойдет, вот это я вам могу обещать», – сказала глава Роспотребнадзора.
Вирус Марбург – тяжелое заболевание с высокой летальностью. Характеризуется геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Вирус передается людям от летучих мышей, заболевший может заразить и другого человека при близком контакте. Вакцины от него не существует. 13 февраля 2023 г. ВОЗ впервые сообщила о вспышке вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. После этого Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе.
В Роспотребнадзоре 3 октября сообщили, что для купирования завоза вируса Марбург в Россию у ведомства имеется диагностическая тест-система. Информация об осложнении эпидемиологической ситуации находится на контроле, добавили там. Россиян призвали учитывать ситуацию с вирусом при планировании поездок.
4 октября эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко также не исключил риск завоза заболевания.