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Роспотребнадзор: России не грозит распространение лихорадки Марбург

Ведомости

Распространения лихорадки Марбург в России не случится. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

«Завоз, безусловно, всегда может быть любого заболевания. Для этого мы делаем все, чтобы это не случилось. Но распространение в РФ не произойдет, вот это я вам могу обещать», – сказала глава Роспотребнадзора.

Вирус Марбург – тяжелое заболевание с высокой летальностью. Характеризуется геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Вирус передается людям от летучих мышей, заболевший может заразить и другого человека при близком контакте. Вакцины от него не существует. 13 февраля 2023 г. ВОЗ впервые сообщила о вспышке вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. После этого Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе.

В Роспотребнадзоре 3 октября сообщили, что для купирования завоза вируса Марбург в Россию у ведомства имеется диагностическая тест-система. Информация об осложнении эпидемиологической ситуации находится на контроле, добавили там. Россиян призвали учитывать ситуацию с вирусом при планировании поездок.

4 октября эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко также не исключил риск завоза заболевания.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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