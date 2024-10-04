Онищенко допустил завоз вируса Марбург в Россию
Вирус Марбург может проникнуть в Россию, специалисты должны быть готовы к возможным случаям. Об этом заявил эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.
«Завоз [инфекции в страну] – вопрос не исключенный, наши деловые, научные, да и просто гражданские поездки за рубеж сегодня проводятся», – сказал он (цитата по ТАСС).
По его мнению, следует не только брать ситуацию на контроль, но и проводить профилактические мероприятия. Врачам же нужно пройти тренинги, чтобы они могли верно определить заболевание.
В Роспотребнадзоре 3 октября сообщили, что для купирования завоза вируса Марбург в Россию у ведомства имеется диагностическая тест-система. Информация об осложнении эпидемиологической ситуации находится на контроле, добавили там. Россиян призвали учитывать ситуацию с вирусом при планировании поездок.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск вспышки Марбурга как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне. 13 февраля 2023 г. ВОЗ впервые сообщила о вспышке вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. После этого Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе.
Вирус Марбург – тяжелое заболевание с высокой летальностью. Характеризуется геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Вирус передается людям от летучих мышей, заболевший может заразить и другого человека при близком контакте. Вакцины от него не существует.