Онищенко допустил завоз вируса Марбург в Россию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает риск вспышки Марбурга как очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне. 13 февраля 2023 г. ВОЗ впервые сообщила о вспышке вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. После этого Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль на границе.