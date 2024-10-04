Харатьян обратился в суд из-за находящегося в залоге купленного автомобиля

Директор «Нео Карс Бел» и коммерческий директор «Нео Карс Москва» Анатолий Курушин сообщал «Известиям», что источник проблем кроется в изменениях таможенного законодательства с 1 апреля, задержках платежей через банки-корреспонденты с декабря 2023 г. и задержках поставок автомобилей. Топ-менеджер заявил, что клиенты требовали скидок, часть из них потребовали вернуть задаток, некоторые обратились в суд, что стало причиной убытков и оттока оборотного капитала. Китайская сторона не пошла навстречу дилеру, и в залоге оказались свыше сотни автомобилей. На тот момент две трети из них были проданы. По словам Курушина, Biulu не торопится снимать залог с уже оплаченных машин, требуя переписать всю партию на себя до полного возвращения долга.