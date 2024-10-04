Харатьян обратился в суд из-за находящегося в залоге купленного автомобиля
Актер Дмитрий Харатьян обратился в Хорошевский районный суд Москвы после того, как узнал, что купленный им у ООО «Нео Карс Бел» автомобиль находится в залоге. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции.
О том, что «Нео Карс Бел» продавал клиентам находящиеся в залоге автомобили, Харатьян узнал из СМИ уже после совершения сделки. Актер проверил свою машину в Реестре залогового имущества и обнаружил, что его автомобиль является предметом залога в пользу ООО «Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко».
«Считая свои права нарушенными, истец просит суд признать его добросовестным приобретателем, прекратить залог транспортного средства и снять запрет на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля», – говорится в сообщении.
Суд проведет заседание по этому спору 29 октября.
В апреле «Известия» писали, что дилер премиальных китайских электромобилей и гибридов «Нео Карс Москва» продавал клиентам автомобили, находящиеся в залоге. По данным издания, об этом предупредил представитель китайской экспортной компании Biulu, перед которой российский продавец имеет задолженность. В Biulu заявляли, что договор с «Нео Карс» прямо запрещает выдавать автомобили, находящиеся в залоге. Также отмечалось, что китайская компания готовит иск.
Директор «Нео Карс Бел» и коммерческий директор «Нео Карс Москва» Анатолий Курушин сообщал «Известиям», что источник проблем кроется в изменениях таможенного законодательства с 1 апреля, задержках платежей через банки-корреспонденты с декабря 2023 г. и задержках поставок автомобилей. Топ-менеджер заявил, что клиенты требовали скидок, часть из них потребовали вернуть задаток, некоторые обратились в суд, что стало причиной убытков и оттока оборотного капитала. Китайская сторона не пошла навстречу дилеру, и в залоге оказались свыше сотни автомобилей. На тот момент две трети из них были проданы. По словам Курушина, Biulu не торопится снимать залог с уже оплаченных машин, требуя переписать всю партию на себя до полного возвращения долга.
15 апреля «Российская газета» писала, что в «Нео Карс» заявили об отсутствии судебных разбирательств, связанных с несвоевременным исполнением дилером финансовых обязательств перед российскими клиентами. Отмечалось, что 92 машины действительно оказались в залоговом реестре Федеральной нотариальной палаты, на тот момент 10 из них были оттуда исключены.