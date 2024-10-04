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Харатьян обратился в суд из-за находящегося в залоге купленного автомобиля

Ведомости

Актер Дмитрий Харатьян обратился в Хорошевский районный суд Москвы после того, как узнал, что купленный им у ООО «Нео Карс Бел» автомобиль находится в залоге. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции.

О том, что «Нео Карс Бел» продавал клиентам находящиеся в залоге автомобили, Харатьян узнал из СМИ уже после совершения сделки. Актер проверил свою машину в Реестре залогового имущества и обнаружил, что его автомобиль является предметом залога в пользу ООО «Чунцин Биулу Автомобильные технологии Ко».

«Считая свои права нарушенными, истец просит суд признать его добросовестным приобретателем, прекратить залог транспортного средства и снять запрет на совершение регистрационных действий в отношении автомобиля», – говорится в сообщении.

Суд проведет заседание по этому спору 29 октября.

В апреле «Известия» писали, что дилер премиальных китайских электромобилей и гибридов «Нео Карс Москва» продавал клиентам автомобили, находящиеся в залоге. По данным издания, об этом предупредил представитель китайской экспортной компании Biulu, перед которой российский продавец имеет задолженность. В Biulu заявляли, что договор с «Нео Карс» прямо запрещает выдавать автомобили, находящиеся в залоге. Также отмечалось, что китайская компания готовит иск.

Директор «Нео Карс Бел» и коммерческий директор «Нео Карс Москва» Анатолий Курушин сообщал «Известиям», что источник проблем кроется в изменениях таможенного законодательства с 1 апреля, задержках платежей через банки-корреспонденты с декабря 2023 г. и задержках поставок автомобилей. Топ-менеджер заявил, что клиенты требовали скидок, часть из них потребовали вернуть задаток, некоторые обратились в суд, что стало причиной убытков и оттока оборотного капитала. Китайская сторона не пошла навстречу дилеру, и в залоге оказались свыше сотни автомобилей. На тот момент две трети из них были проданы. По словам Курушина, Biulu не торопится снимать залог с уже оплаченных машин, требуя переписать всю партию на себя до полного возвращения долга.

15 апреля «Российская газета» писала, что в «Нео Карс» заявили об отсутствии судебных разбирательств, связанных с несвоевременным исполнением дилером финансовых обязательств перед российскими клиентами. Отмечалось, что 92 машины действительно оказались в залоговом реестре Федеральной нотариальной палаты, на тот момент 10 из них были оттуда исключены.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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