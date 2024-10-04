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Причиной смерти «российского кита-шпиона» Хвалдимира стала инфекция

Ведомости

Кит-белуха Хвалдимир, который по одной из версий якобы был «российским шпионом», вероятно, умер от бактериальной инфекции. Об этом сообщает общественная телекомпания NRK со ссылкой на отчет о вскрытии от Норвежского ветеринарного института.

«Расследование Ветеринарного института осложнялось тем, что многие органы кита подверглись разложению», – рассказал Амунд Преде Ревхейм, глава отдела Северного моря и окружающей среды в Юго-Западном полицейском округе.

В отчете института говорится, что причиной смерти, скорее всего, стала бактериальная инфекция, которая, вероятно, началась из-за раны во рту от застрявшей палки.

«В ходе экспертизы не было обнаружено ничего, что могло бы свидетельствовать о том, что Хвалдимир был убит незаконно. Поэтому полиция не видит оснований для начала расследования смерти кита», – заявил Ревхейм.

Когда Хвалдимира нашли, в его теле было несколько отверстий, и организации OneWhale и Noah посчитали, что велика вероятность того, что кит был застрелен. В отчете говорится, что края этих ран были неровными и рваными – скорее всего, их проделали птицы, клевавшие тело.

Мертвого Хвалдимира обнаружили у берегов Норвегии в начале сентября. В последний раз его видели живым около полудня 31 августа. Хвалдимиру было от 15 до 20 лет. Белухи обычно живут от 30 до 35 лет.

На белуху впервые обратили внимание в 2019 г. у острова Ингойя на севере Норвегии, примерно в 300 км от морской границы с Россией. На Хвалдимире была шлейка с креплением для небольшой камеры. На ремнях была надпись Equipment St Petersburg, что и послужило основой для версии о «российском ките-шпионе». Кит очень интересовался людьми и реагировал на сигналы рук, что позволило национальной разведке Норвегии предположить, что его держали в неволе в России в рамках исследовательской программы, прежде чем он пересек норвежские воды.

В институте морских исследований и норвежском Арктическом университете в Тромсё (UiT) полагали, что кит мог принадлежать российскому Военно-морскому флоту. Издание Fiskeribladet предполагало, что кита ранее могли использовать для детской терапии в Мурманске, но он смог сбежать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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