Причиной смерти «российского кита-шпиона» Хвалдимира стала инфекция

На белуху впервые обратили внимание в 2019 г. у острова Ингойя на севере Норвегии, примерно в 300 км от морской границы с Россией. На Хвалдимире была шлейка с креплением для небольшой камеры. На ремнях была надпись Equipment St Petersburg, что и послужило основой для версии о «российском ките-шпионе». Кит очень интересовался людьми и реагировал на сигналы рук, что позволило национальной разведке Норвегии предположить, что его держали в неволе в России в рамках исследовательской программы, прежде чем он пересек норвежские воды.