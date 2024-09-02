У берегов Норвегии нашли мертвым российского «кита-шпиона» Хвалдимира
Кит-белуха Хвалдимир, который по одной из версий якобы был «российским шпионом», найден мертвым у берегов Норвегии. Об этом сообщает норвежская общественная телекомпания NRK.
Мертвого Хвалдимира первыми обнаружили отец и сын, ловившие макрель на юге Норвегии. Вместе с прибывшими на место биологами они переместили кита на сушу.
«Хвалдимир был не просто белухой – он был маяком надежды, символом связи и напоминанием о глубокой связи между людьми и миром природы», – говорится в заявлении общественной организации Marine Mind.
Директор неправительственной организации «Один кит», которая следила за Хвалдимиром последние пять лет, считает, что кит был сбит лодкой. В последний раз Хвалдимира видели живым около полудня 31 августа. В 14:30 (13:30 мск) 1 сентября кит был найден лежащим брюхом кверху. Хвалдимиру было от 15 до 20 лет. Белухи обычно живут от 30 до 35 лет.
На белуху впервые обратили внимание в 2019 г. у острова Ингойя на севере Норвегии, примерно в 300 км от морской границы с Россией. На Хвалдимире была шлейка с креплением для небольшой камеры. На ремнях была надпись Equipment St Petersburg, что и послужило основой для версии о «российском ките-шпионе». Кит очень интересовался людьми и реагировал на сигналы рук, что позволило национальной разведке Норвегии предположить, что его держали в неволе в России в рамках исследовательской программы, прежде чем он пересек норвежские воды.
В институте морских исследований и норвежском Арктическом университете в Тромсё (UiT) полагали, что кит мог принадлежать российскому Военно-морскому флоту. Издание Fiskeribladet предполагало, что кита ранее могли использовать для детской терапии в Мурманске, но он смог сбежать.